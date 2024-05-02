У Великій Британії зняли з аукціону людські черепи 16 ст. до н.е. через "грубе порушення людської гідності"

Про це пише The Guardian.

Черепа 10 чоловіків, 5 жінок і 3 людей невизначеної статі були виставлені на аукціон Semley Auctioneers в Дорсеті, Велика Британія, з орієнтовною ціною $250-500 за кожен лот. Утім голова загальнопартійної парламентської групи з африканських репарацій Белл Рібейро-Едді заявив, що продаж людських останків для будь-яких цілей має бути заборонений, додавши, що торгівля є "грубим порушенням людської гідності".

18 давньоєгипетських людських черепів спочатку зібрав вікторіанський британський солдат і археолог Август Генрі Лейн Фокс Пітт-Ріверс, який заснував музей Пітт-Ріверс в Оксфордському університеті в 1884 році. Черепа, деякі з яких, як зазначено, походять із Фів і датуються 1550-1292 рр. до н.е., були частиною менш відомої другої колекції Пітта-Ріверса, яку він виставив у приватному музеї у своєму маєтку у Фарнемі, Дорсет.

Частину колекції пізніше продав онук Августа, Джордж Пітт-Ріверс, який був інтернований британським урядом під час Другої світової війни через підтримку фашистського лідера Освальда Мослі.

"Ця мерзенна торгівля увічнює темну спадщину експлуатації, колоніалізму та дегуманізації. Це є грубим порушенням людської гідності та образою пам’яті тих, чиє життя було несправедливо відібрано або чиї останні спочинки були осквернені. Ми не можемо допустити отримання прибутку від подвигів тих, хто часто сподівався знайти докази своєї расистської ідеології. Вкрай важливо, щоб ми вжили рішучих заходів, щоб покласти край такій практиці та забезпечити шанобливу репатріацію останків тих, хто був викрадений зі своїх батьківщин", - сказав політик.

У Великій Британії діють суворі правила щодо зберігання, обробки та демонстрації людських останків. Але будь-хто може володіти, купувати та продавати частини людського тіла, якщо вони не були придбані незаконним шляхом і не використовуються для трансплантації, а лише як прикраси.

Сайт онлайн-аукціону, на якому виставлялися черепи, видалив лоти після того, як з ним зв’язався Guardian.

Нещодавно з єгипетської галереї музею університету Сіднея прибрали муміфіковані людські останки. На виставці залишили лише повністю загорнуті мумії невпізнаної дорослої людини та тіло хлопчика. Там наголосили, що люди звикли бачити їх на виставках і часто "забувають, що колись вони належали живим людям".