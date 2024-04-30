Австралійський музей вилучив з експозиції єгипетські мумії з поваги до мертвих

Про це пише The Art Newspaper.

Минулого місяця з єгипетської галереї музею університету Сіднея (The Chau Chak Wing Museum) прибрали муміфіковані людські останки. У такий спосіб музей Сіднея бореться з етичними проблемами музеології.

У музеї зберігається найбільша в Австралії постійна експозиція єгипетських старожитностей, яка нараховує понад 5000 експонатів, включаючи муміфіковані останки і людей, і тварин. Віднедавна відвідувачі не зможуть побачити ті експонати, які є частинами людського тіла.

У публічній експозиції залишаться лише повністю закриті муміфіковані останки тіла невпізнаної дорослої людини та тіло хлопчика, на ім'я Гор приблизно 100 року нашої ери. На додачу до цих коригувань експозиції музей перейменує свою "Кімнату мумій", щоб усунути невідповідності, які не мають нічого спільного з серйозним вивченням стародавнього Єгипту.

Така назва, як "Будинок для вічності", краще відображала б культурні імперативи, що лежали в основі муміфікації в Стародавньому Єгипті, вважає старша кураторка колекції Мелані Піткін. Перейменування не відбудеться, доки не будуть проведені консультації з єгипетською громадою як в Австралії, так і в Єгипті.

"Протягом сотень років частини тіла в музейних колекціях розглядали як об’єкти. Ми настільки звикли бачити їх на виставках, що часто забуваємо, що колись вони належали живим людям", — заявила Піткін.

Зміни відбулися після дослідження ставлення до етики експонування людських останків, проведеного як відвідувачами музею, так і єгипетськими громадами.

"Перейменовуючи кімнату, ми хотіли б більше зосередитися на перетворенні тіла у вічну істоту, що є суттю муміфікації, а не на самому тілі. Ми також заохочуємо відвідувачів критично подумати про етичні складнощі, з якими стикаються музеї, піклуючись про людські останки", - додала кураторка.

Музей також відмовився від використання слова "мумія" на користь таких фраз, як "давньоєгипетські муміфіковані останки людини" та "єгипетські муміфіковані останки".

"Ми будемо використовувати словосполучення, які показують, що ці людські останки, незалежно від того, скільки їм тисяч років, є тілами колись живих людей", - додали в музеї.

