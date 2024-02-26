У віці 49 років помер Кеннет Мітчелл, зірка "Зоряного шляху" і "Капітана Марвел"

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно із заявою, опублікованою на його підтвердженому акаунті в Instagram, Мітчелл помер у суботу, 24 лютого.

"З важким серцем ми повідомляємо про смерть Кеннета Олександра Мітчелла, улюбленого батька, чоловіка, брата, дядька, сина і дорогого друга для багатьох, - йдеться в заяві. - Протягом п'яти з половиною років Кен зіткнувся з низкою жахливих випробувань, пов'язаних з бічним аміотрофічним склерозом (БАС)".

На офіційному сайті "Зоряного шляху" також з'явилася заява про смерть актора, який зіграв кілька ролей у серіалі "Зоряний шлях: Діскавері", зокрема, клінгонів Кола, Кол-Ша і Тенавіка, а також Ауреліо.

"Вся сім'я Star Trek висловлює свої співчуття родині, друзям, коханим і шанувальникам Мітчелла по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

У Мітчелла залишилися дружина Сьюзен Мей Пратт і двоє дітей, і він попросив, щоб будь-які подарунки були спрямовані на дослідження БАС або на підтримку його дітей.

Довідково: Кеннет Мітчелл народився 25 листопада 1974 року в Торонто. Він залишив помітний слід у світі кінематографа, знявшись у 60 проєктах. Серед найвідоміших його робіт - ролі в серіалах "Анатомія пристрасті", "Грімм", "Обмани мене", "Касл" і "C.S.I. Місце злочину". Особливо запам'яталися його персонажі Ауреліо в "Зоряний шлях: Дискавері" і Джозеф Денверс у "Капітан Марвел", які принесли акторові широку популярність і визнання.