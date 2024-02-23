Зірка фільмів про Джеймса Бонда Памела Салем померла у віці 80 років
У віці 80 років померла британська актриса Памела Салем, яка зіграла разом з Шоном Коннері роль міс Маніпенні у фільмі про Джеймса Бонда "Ніколи не кажи ніколи" 1983 року
Про це повідомляє CNN.
Про її смерть повідомила продюсерська компанія Big Finish у п'ятницю, 23 лютого.
"Щоразу, коли для неї записували програму Big Finish, вона прилітала з Маямі своїм ходом, без метушні та фанфар, і з'являлася в студії з найтеплішими посмішками, найміцнішими обіймами й часто з подарунками, - згадує продюсер Big Finish Девід Річардсон. - Вона була дуже лагідною людиною - завжди цікавилася усіма, від своїх колег по знімальному майданчику до продюсерської команди, запрошених акторів та відвідувачів".
Довідково: Салем народилася в Індії в 1944 році.
Згідно з інформацією Big Finish, акторка переїхала до США в 1990-х роках, де була співавтором сценаріїв, радіо- і театральним продюсером разом зі своїм чоловіком Майклом О'Хейгеном.
За свою акторську кар'єру вона також працювала з Коннері в комедійному фільмі про пограбування 1978 року "Перше велике пограбування поїзда".
Телевізійна кар'єра акторки включала ролі в таких серіалах, як "Швидка допомога", "Західне крило" і "Доктор Хто".
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У віці 88 років помер британський актор Майкл Джейстон. Однією найвідоміших ролей, яку він зіграв, була роль Валеярда у британському науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто".
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