Зірка фільмів про Джеймса Бонда Памела Салем померла у віці 80 років

Про це повідомляє CNN.

Про її смерть повідомила продюсерська компанія Big Finish у п'ятницю, 23 лютого.

"Щоразу, коли для неї записували програму Big Finish, вона прилітала з Маямі своїм ходом, без метушні та фанфар, і з'являлася в студії з найтеплішими посмішками, найміцнішими обіймами й часто з подарунками, - згадує продюсер Big Finish Девід Річардсон. - Вона була дуже лагідною людиною - завжди цікавилася усіма, від своїх колег по знімальному майданчику до продюсерської команди, запрошених акторів та відвідувачів".

Довідково: Салем народилася в Індії в 1944 році.

Згідно з інформацією Big Finish, акторка переїхала до США в 1990-х роках, де була співавтором сценаріїв, радіо- і театральним продюсером разом зі своїм чоловіком Майклом О'Хейгеном.

За свою акторську кар'єру вона також працювала з Коннері в комедійному фільмі про пограбування 1978 року "Перше велике пограбування поїзда".

Телевізійна кар'єра акторки включала ролі в таких серіалах, як "Швидка допомога", "Західне крило" і "Доктор Хто".