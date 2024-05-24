У віці 53 років помер режисер-документаліст та номінант на премію "Оскар" Морган Сперлок
У четвер, 23 травня, від ускладнень раку помер режисер-документаліст і номінант на премію "Оскар" Морган Сперлок
Про це повідомляє Associated Press.
"Це був сумний день, коли ми прощалися з моїм братом Морганом, - йдеться в заяві Крейга Сперлока. - Морган так багато дав через своє мистецтво, ідеї та щедрість. Світ втратив справжнього творчого генія та особливу людину. Я дуже пишаюся тим, що працював разом з ним".
Сперлок прославився у 2004 році своїм новаторським фільмом "Супер розмір мене", який був номінований на премію "Оскар". У стрічці розповідається про згубні фізичні та психологічні наслідки того, що Сперлок протягом 30 днів харчувався лише їжею з Макдональдса. Тоді він набрав близько 11 кілограмів і помітив різкий стрибок рівня холестерину та втрату статевого потягу.
Фільм зібрав понад 22 мільйони доларів при бюджеті в 65 тисяч доларів.
У 2017 році Сперлок знову повернувся з фільмом «Супер розмір мене 2: Святе курча!», у якому показав тверезий погляд на індустрію фаст-фуду. Працюючи над стрічкою, він зосередився на двох проблемах: курячих фермерів, які застрягли у своєрідній фінансовій системі, і спробі мереж швидкого харчування обдурити клієнтів, змусивши їх думати, що вони харчуються здоровою їжею.
Окрім цього, Сперлок знімав документальні фільми про бойз-бенд One Direction та про гіків і фан-боїв на фестивалі Comic-Con.
Довідково: Сперлок народився в місті Беклі, штат Західна Вірджинія. У 1993 році він здобув ступінь бакалавра кіномистецтва в Нью-Йоркському університеті.
У нього залишилися двоє синів - Лейкен і Каллен, мати Філліс Сперлок, батько Бен, брати Крейг і Баррі, а також колишні дружини Александра Джеймісон і Сара Бернстайн, матері його дітей.
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