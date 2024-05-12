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Зняв понад 400 фільмів: у віці 98 років помер голлівудський режисер Роджер Корман

12 травня, 2024 неділя
14:58
Культура режисер Роджер Корман
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У віці 98 років помер голлівудський сценарист і режисер Роджер Корман, у творчому доробку якого понад 400 всесвітньо відомих фільмів

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомила його дочка Кетрін, Корман помер у четвер, 9 травня, у своєму будинку в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Протягом своєї понад 60-річної кар'єри Корман виробив дешевий і життєрадісний стиль, який змусив декого називати його "королем фільмів категорії "Б"". Його фільми, такі як "Богині акулячого рифу" (1958) та "Атака крабових монстрів" (1957), вирізнялися малобюджетними спецефектами.

Також він відкрив дорогу у кіно низці відомих режисерів, зокрема Джеймсу Кемерону та Мартіну Скорсезе, а також таким акторам, як Пітер Фонда, Роберт Де Ніро та Сандра Баллок.

Довідково: Роджер Корман народився 5 квітня 1926 року в Детройті, штат Мічиган. У нього був молодший брат Джин, продюсер і агент, з яким він згодом працював над низкою фільмів. Після закінчення університету Корман влаштувався кур'єром до 20th Century Fox.

Дослужившись до ролі диктора, Корман пішов з Fox та почав працювати самостійно.
Незабаром він почав працювати самостійно, продюсуючи до дев'яти фільмів на рік і понад 400 за всю свою кар'єру.

У 1959-1964 роках він зняв серію фільмів, заснованих на оповіданнях Едгара По, які отримали широкий резонанс, зокрема, "Яма і маятник" 1961 року. 

Інші роботи, такі як сатиричні жахи "Смертельні перегони 2000", "Піранья" та "Крамничка жахів", стали культовою класикою та отримали великобюджетні ремейки. 

Корман завершив свою режисерську кар'єру, вийшовши на пенсію у 1971 році, однак у 1990 повернувся для зйомки фільму жахів "Франкенштейн на волі". 

Він також час від часу з'являвся в акторських ролях, часто у режисерів, яких він наставляв. Корман зіграв сенатора на слуханнях у "Хрещеному батьку, частина друга" Копполи, директора ФБР у фільмі Демме "Мовчання ягнят" та керівника студії "Удар 3" у фільмі "Крик 3".

  • Британський актор Іан Ґелдер, який зіграв низку ролей у фільмах і серіалах, зокрема знявся у "Грі престолів" у ролі Ківана Ланністера, помер у 74-річному віці.

Теги:
Світ
Кіно
США
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