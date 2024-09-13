У віці 63 років помер зірка фільму "Малюк-каратист" Чед Макквін
Пішов з життя Чед МакКвін, актор, відомий за ролями у фільмах "Малюк-каратист". Йому було 63 роки
Про це повідомляє Associated Press.
Як підтвердив адвокат і друг МакКвіна Артур Баренс, він помер у середу. Причина смерті не розголошується.
У четвер вдень його дружина Джіні й діти Чейз і Медісон опублікували заяву в Instagram, повідомивши про його смерть.
"Його чудовий шлях люблячого батька для нас, разом з його непохитною відданістю нашій матері, був справжнім прикладом життя, сповненого любові та відданості. Його пристрасть до перегонів не лише підкреслювала його винятковий талант, але й слугувала способом вшанування спадщини його батька, свідченням прищеплених йому цінностей", - йдеться у заяві.
Довідково: МакКвін став відомим завдяки ролі Датча, антагоніста у фільмі "Малюк-каратист" 1984 року та його сиквелі двома роками пізніше.
Після закінчення франшизи він знявся ще в кількох фільмах, серед яких "Поліцейський з Нью-Йорка", "Марнотрати" та "Червона лінія", але зрештою більше займався автоперегонами й врешті-решт заснував компанію McQueen Racing, яка створює кастомні автомобілі, мотоцикли та аксесуари до них. Зараз компанією керують його син Чейз, який також бере участь у перегонах, і донька Медісон.
Макквін професійно займався автоперегонами протягом багатьох років, беручи участь у знаменитих гонках 24 Hours of Le Mans та 24 Hours of Daytona, доки не зазнав низки травм за кермом.
-
У віці 93 років пішов з життя американський актор Джеймс Ерл Джонс, найбільш відомий тим, що озвучив Дарта Вейдера у кіносазі "Зоряні війни" та Муфасу у мультфільмі "Король Лев".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.1
- Актуальне
- Важливе