У віці 63 років помер зірка фільму "Малюк-каратист" Чед Макквін

Про це повідомляє Associated Press.

Як підтвердив адвокат і друг МакКвіна Артур Баренс, він помер у середу. Причина смерті не розголошується.

У четвер вдень його дружина Джіні й діти Чейз і Медісон опублікували заяву в Instagram, повідомивши про його смерть.

"Його чудовий шлях люблячого батька для нас, разом з його непохитною відданістю нашій матері, був справжнім прикладом життя, сповненого любові та відданості. Його пристрасть до перегонів не лише підкреслювала його винятковий талант, але й слугувала способом вшанування спадщини його батька, свідченням прищеплених йому цінностей", - йдеться у заяві.

Довідково: МакКвін став відомим завдяки ролі Датча, антагоніста у фільмі "Малюк-каратист" 1984 року та його сиквелі двома роками пізніше.

Після закінчення франшизи він знявся ще в кількох фільмах, серед яких "Поліцейський з Нью-Йорка", "Марнотрати" та "Червона лінія", але зрештою більше займався автоперегонами й врешті-решт заснував компанію McQueen Racing, яка створює кастомні автомобілі, мотоцикли та аксесуари до них. Зараз компанією керують його син Чейз, який також бере участь у перегонах, і донька Медісон.

Макквін професійно займався автоперегонами протягом багатьох років, беручи участь у знаменитих гонках 24 Hours of Le Mans та 24 Hours of Daytona, доки не зазнав низки травм за кермом.