У віці 68 років помер американський альпініст та режисер фільму про сходження на Еверест Девід Брішірс
Альпініст, письменник і кінорежисер Девід Брішірс, який був співрежисером і співпродюсером документального фільму IMAX 1998 року про сходження на Еверест, помер у віці 68 років
Про це повідомляє Associated Press.
За словами його бізнес-менеджера Еллен Голбрансон, Брішірса знайшли бездиханним у його будинку в Марблхеді, штат Массачусетс, у четвер. Вона зазначила, що смерть настала з природних причин, але "точна причина смерті наразі залишається невідомою".
Довідково: Брішірс п'ять разів піднімався на Еверест, в тому числі з камерою IMAX в 1996 році.
У 1983 році альпініст вперше передав фотографії з вершини Евересту в прямому ефірі, а в 1985 році він став першим громадянином США, який двічі піднявся на вершину Евересту.
Брішірс і його команда знімали документальний фільм про Еверест, коли 10 травня 1996 року на гору обрушилася хуртовина, яка забрала життя вісьмох альпіністів. Він і його команда припинили зйомки, щоб допомогти альпіністам.
- 12 березня повідомлялось, що у віці 74 років помер Ерік Кармен, фронтмен пауер-поп-гурту Raspberries і виконавець сольних хітів All By Myself, Never Gonna Fall in Love Again і Hungry Eyes.
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