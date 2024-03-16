У віці 68 років помер американський альпініст та режисер фільму про сходження на Еверест Девід Брішірс

Про це повідомляє Associated Press.

За словами його бізнес-менеджера Еллен Голбрансон, Брішірса знайшли бездиханним у його будинку в Марблхеді, штат Массачусетс, у четвер. Вона зазначила, що смерть настала з природних причин, але "точна причина смерті наразі залишається невідомою".

Довідково: Брішірс п'ять разів піднімався на Еверест, в тому числі з камерою IMAX в 1996 році.

У 1983 році альпініст вперше передав фотографії з вершини Евересту в прямому ефірі, а в 1985 році він став першим громадянином США, який двічі піднявся на вершину Евересту.

Брішірс і його команда знімали документальний фільм про Еверест, коли 10 травня 1996 року на гору обрушилася хуртовина, яка забрала життя вісьмох альпіністів. Він і його команда припинили зйомки, щоб допомогти альпіністам.