У віці 74 роки помер фронтмен гурту Raspberries та виконавець усім відомої All by Myself Ерік Кармен

Про це повідомляє The Guardian.

Про смерть Кармена повідомила його дружина, Емі, на офіційному сайті гурту. Причина смерті не вказана.

"З величезним сумом ми ділимося нестерпною звісткою про смерть Еріка Кармена, - написала вона. - Наш милий, люблячий і талановитий Ерік помер уві сні, на вихідних. Йому принесло велику радість усвідомлення того, що протягом десятиліть його музика торкалася багатьох і буде його вічною спадщиною".

Довідково: Ерік Кармен був солістом відомого американського гурту Raspberries. У 70-х та 80-х роках співак написав чи був співавтором більшості їхніх пісень, у тому числі й найбільшого хіта - Go All the Way, популярність якого знову різко зросла, коли пісня стала саундтреком "Вартових Галактики".

Коли гурт Raspberries розпався у 1975 році, Кармен розпочав сольну кар'єру, яка відійшла від року в бік пауер-балад.

Його перші два сингли стали великими хітами у 1976 році: All by Myself, заснований на фортепіанному концерті № 2 Сергія Рахманінова, і Never Gonna Fall in Love Again, заснований на частині Симфонії № 2 Рахманінова.

Кілька його пісень переспівали інші відомі виконавці: Селін Діон у 1996 році виконала All By Myself, Олівія Ньютон-Джон - She Did It у 1977 році та Шон Кессіді - That's Rock'n'Roll - хіт, який також став саундтреком до фільму "Брудні танці", повернувшись на вершину музичних чартів у 1987 році та досягнувши 4 місця в Billboard Hot 100.

Наступного року пісня Кармена Make Me Lose Control мала аналогічний успіх, досягнувши 3-го місця.