У віці 46 років помер соліст реггі-гурту Morgan Heritage Пітер Ентоні Морган
У віці 46 років помер Пітер Ентоні Морган, соліст популярного реггі-гурту Morgan Heritage, який він заснував разом з чотирма братами та сестрами
Про це повідомляє Associated Press.
Родина співака побажала зберегти конфіденційність і заздалегідь подякувала людям за їхню любов і підтримку. Причина смерті поки не повідомляється.
Прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс написав на своїй сторінці в соціальній мережі X, що у нього "важко на серці" через цю новину, назвавши смерть Моргана "колосальною втратою" для Ямайки та реггі-музики.
Довідково: Морган, відомий як "Піта", був сином знаменитого ямайського реггі-співака Денроя Моргана.
У 1994 році він разом з братами та сестрами заснував гурт Morgan Heritage, який у 2016 році отримав "Греммі" за найкращий реггі-альбом "Strictly Roots".
Один з його братів, Рой "Дід" Морган, переїхав до Теннессі, де мав на меті познайомити Нешвілл з реггі.
"Якщо ви стежите за музикою реггі та кантрі, то в них багато історій, - казав Морган в інтерв'ю у 2018 році. - У реггі ми розповідаємо історії про людей, які страждають".
Іншими родичами, які допомогли заснувати гурт, були Уна Морган, Нахамія "Люк" Морган і Меммалател "Містер Моджо" Морган.
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