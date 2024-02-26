У віці 46 років помер соліст реггі-гурту Morgan Heritage Пітер Ентоні Морган

Про це повідомляє Associated Press.

Родина співака побажала зберегти конфіденційність і заздалегідь подякувала людям за їхню любов і підтримку. Причина смерті поки не повідомляється.

Прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс написав на своїй сторінці в соціальній мережі X, що у нього "важко на серці" через цю новину, назвавши смерть Моргана "колосальною втратою" для Ямайки та реггі-музики.

Довідково: Морган, відомий як "Піта", був сином знаменитого ямайського реггі-співака Денроя Моргана.

У 1994 році він разом з братами та сестрами заснував гурт Morgan Heritage, який у 2016 році отримав "Греммі" за найкращий реггі-альбом "Strictly Roots".

Один з його братів, Рой "Дід" Морган, переїхав до Теннессі, де мав на меті познайомити Нешвілл з реггі.

"Якщо ви стежите за музикою реггі та кантрі, то в них багато історій, - казав Морган в інтерв'ю у 2018 році. - У реггі ми розповідаємо історії про людей, які страждають".

Іншими родичами, які допомогли заснувати гурт, були Уна Морган, Нахамія "Люк" Морган і Меммалател "Містер Моджо" Морган.