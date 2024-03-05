Учасниця "Міс Європа" від України Мельничук прокоментувала відео з росіянкою Гадієвою
Представниця України на "Міс Європа - 2024" Мілена Мельничук заявила, що росіянка Роза Гадієва "увірвалася в кадр", коли її знімали на відео, щоб підставити українку
Про це вона сказала у коментарі OBOZ.UA.
Представниця України на "Міс Європа - 2024" Мілена Мельничук, яка раніше заявляла про цькування на конкурсі краси з боку учасниць з Росії та Білорусі, прокоментувала відео, на якому вона разом з представницями цих країн весело танцює. Відео поширила білоруска Ірина Максимович, заявивши, начебто учасниці з України, Росії та Білорусі гарно спілкувалися весь період конкурсу.
Максимович опублікувала також низку кадрів, де українка та росіянка стоять чи сидять поруч. Мілена Мельничук запевнила, що росіянка увірвалася в кадр, щоб провокувати її. Також вона уточнила, що оприлюднене білорускою відео сильно масштабоване: насправді українка танцювала з усіма дівчатами, а не лише з росіянкою.
"Це великий зум і тут багато дівчат. Росіянка увірвалася в кадр, коли знімали мене, але цього не видно, і не видно, як я виходжу з кадру і кажу їй, щоб не підходила до мене. І що після цього відео я їй агресивно сказала, щоб більше такого не робила, бо це ненормально і вона спеціально підставляє мене", – прокоментувала Мілена.
У своєму дописі в Instagram Ірина Максимович наголошує, що українка найбільше спілкувалася саме з нею та росіянкою Розою Гадієвою.
"На конкурсі є багато фото, де дівчина сиділа поряд із Розою. Це гарне фото з прапором України якраз робила Роза, бо не думала, що в її город камінь полетить після фіналу", – заявила білоруска.
Конкурс "Міс Європа - 2024" проходив з 15 до 25 лютого у Лівані. Представниця України під час заходу публікувала в Instagram сторіз, у яких розповідала про булінг та цькування під час конкурсу. Вона зазначила, що росіянка та організатори конкурсу влаштовували провокації, зокрема змушували її фотографуватися з учасницею з Росії, ставили їх поруч та навіть дали схожі сукні.
За словами Мельничук, вона дізналась, що мінкультури Росії купив перемогу для своєї представниці Рози Гадієвої за 20 тис. євро, а третє місце для білоруски коштувало 5 тис. євро. Сама Мілена жодних призів на конкурсі не отримала.
Коли всі конкурсантки їхали з нагородження в одному автобусі, Максимович, імовірно у нетверезому стані, почала висловлювати образи на адресу Мельничук та України в цілому. Після цього білоруску звільнили з роботи.
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