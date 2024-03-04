Учасницю "Міс Європа - 2024" з Білорусі після скандалу з українкою звільнили з роботи 

Про це повідомляє "Хартыяʼ97".

Представниця Білорусі на конкурсі краси "Міс Європа - 2024" Ірина Максимович, яка принижувала та агресивно висловлювалась на адресу учасниці з України Мілени Мельничук, втратила роботу.

"Мене звільнили з модельного агентства", - цитує білоруське видання Максимович.

Вона уточнила, що директор її агентства був з України.

Конкурс "Міс Європа - 2024" проходив з 15 до 25 лютого у Лівані. Представниця України під час заходу публікувала в Instagram сторіз, у яких розповідала про булінг та цькування під час конкурсу. Вона зазначила, що росіянка та організатори конкурсу влаштовували провокації, зокрема змушували її фотографуватися з учасницею з Росії, ставили їх поруч та навіть дали схожі сукні.

За словами Мельничук, вона дізналась, що мінкультури Росії купив перемогу для своєї представниці Рози Гадієвої за 20 тис. євро, а третє місце для білоруски коштувало 5 тис. євро. Сама Мілена жодних призів на конкурсі не отримала.

Коли всі конкурсантки їхали з нагородження в одному автобусі, Максимович, імовірно у нетверезому стані, почала висловлювати образи на адресу Мельничук та України в цілому.