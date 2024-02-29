"Погрожували, називали нацисткою": представниця України на "Міс Європа" заявила про цькування з боку росіян

Про це вона розповіла в Instagram.

Українка Мілена Мельничук розповіла, що зазнала цькувань ще до початку конкурсу краси. Їй на особистий номер почали дзвонити росіяни, називали нацисткою й звинувачували у тому, що Україна розпочала війну.

"На мене ринув хейт від росіян, видаляли Instagram, дзвонили на особистий номер, погрожували, що по ІР знайдуть, де я, і вбʼють мене і мою родину. Називали нацисткою і фашисткою. Погрожували ракетами на моє місто і казали, що прифотошопили моє обличчя до порно і всюди вже виставили", - розповіла Мельничук.

Вона повідомила, що вже під час конкурсу її змушували фотографуватися з учасницею з Росії.

"І коли я агресивно відмовляла, погрожували мені і казали, що я тупа і нічого не розумію. Росіянка самостійно намагалась завжди сісти поруч і сфоткатись, хоча я постійно від неї намагалась сховатись. Не маю до неї претензій, як людина вона здавалась нормальною", - поділилась українка.

Вона зазначила, що дизайнер на "Міс Європа" спеціально дав їй та учасниці з РФ однакові сукні, "щоб ми були однакові і як подруги". Хореограф конкурсу поставив Мельничук поруч з росіянкою на сцені. Коли дівчина попросила переставити її, він грубо відповів, що йому байдуже на війну.

"Під час самого фіналу цей самий хореограф кричав мені на сцені "хохлушка". Коли я виставила сторіс, що хочу дискваліфікуватись з конкурсу, організатори почали мені погрожувати і навіть вривались в номер з погрозами", - заявила дівчина.

Вона також поширила відео, на якому учасниця з Росії принижує конкурсантку з України. Після фіналу білоруска також почала кричати на весь автобус принизливі фрази, погрожувати і бажати смерті рідним учасниці з України.

"Хочу зазначити, що я не маю ніяких претензій до організаторів і окремих конкурсанток. Якщо я образила когось цим відео, перепрошую. Конкурс був на високому рівні, але це мій власний досвід перебування на ньому", - зазначила Мельничук.

Вона також додала, що це "лише 5% всього пекла і трешу".