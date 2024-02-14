Україна потребує майже $9 млрд на відновлення культурних об'єктів та туризму, - ЮНЕСКО
Україні потрібно щонайменше $9 мільярдів протягом наступного десятиліття для відновлення культурних об'єктів та туристичної галузі
Про це пише АР.
За оцінками ЮНЕСКО, взаємопов'язані культурний і туристичний сектори України втратили понад $19 мільярдів доходу через повномасштабне вторгнення. Натомість самі бойові дії пошкодили 341 культурний об'єкт по всій Україні, зокрема у Києві, Львові та Одесі.
Агентство підрахувало, що загальна вартість знищених культурних об’єктів і тисяч інших "культурних цінностей" по всій країні становить майже $3,5 мільярда.
"Одеський собор є одним із прикладів об’єктів, які зазнали серйозної шкоди. Це символ усієї спільноти… з глибоким духовним та історичним значенням", - сказала очільниця в Україні ЮНЕСКО К’яра Децці Бардескі.
- Нещодавно голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів заявила, що внаслідок російської агресії непрямі втрати України у сферах культури, релігії, туризму та спорту перевищили $10,8 млрд.
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