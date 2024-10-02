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Українка висловилася проти росіянина в журі циркового фестивалю в Італії, її дискваліфікували

Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2024 середа
18:17
Культура

Артистку цирку з України Анну Петренко усунули від участі в International Salieri Circus Award в Італії через її протест проти участі в журі директора московського державного цирку Максима Нікуліна 

Зміст

Про це вона повідомила в instagram.

В Італії відбувся цирковий фестиваль International Salieri Circus Award, участь в якому взяли представники 22 країн світу. Україну на фестивалі мала представляти циркова артистка Анна Петренко. Проте, за словами учасниці, уперше за час проведення цього фестивалю крісло журі було надане представнику Росії Максиму Нікуліну - директору московського державного цирку. 

"Під час війни приймати нагороду з рук агресора українському артисту організатори, зважаючи на все, вважають нормальним і цілком етичним. Я не змогла", - наголосила артистка.

Петренко вийшла на сцену International Salieri Circus Award, але замість виступу, висловила протест проти росіянина в журі. Вона вийшла з прапором України і написаним англійською гаслом: "Нікулін підтримує вторгнення в Україну".

"Через свій виступ я висловлюю своє невдоволення і називаю це рішення організаторів спробою реабілітації іміджу Росії, агресора у війні проти України", - уточнила циркова артистка.

За це Петренко дискваліфікували.

Вона пояснила, що погодилася на участь, адже не знала, що до складу журі буде запрошено представника країни-агресора. Максим Нікулін – син радянського актора Юрія Нікуліна. Він є директором московського державного цирку і відкрито підтримує війну в Україні, яку розв’язала Росія.

"Державний цирк — це означає, що Максим Нікулін є чиновником, представником країни-агресора. Під його керівництвом у московському державному цирку існують пільги для учасників бойових дій в Україні та їхніх дітей, а пропагандистські бригади артистів виступають для військових. Максим Нікулін у численних інтерв’ю відкрито заявляє, що допомагає військовим і підтримує владу в цьому питанні. Щодня по Україні прилітають бомби в мирні будинки! Як людину з таким іміджем можна було запросити до журі, де виступають артисти з України?", - додала Петренко.

Реакція фестивалю

Директор фестивалю Антоніо Джарола у коментарі Corriere del Veneto заявив, що вони запросили російських діячів, "як це зробили інші культурні та мистецькі організації".

"У нас в афіші одинадцять українців і троє росіян, щоб повторити концепцію заходу як символу співіснування та єднання, за цирковою традицією. А щодо присутності судді, я можу визнати, що перед тим, як його запросити, я просив ще двох відомих діячів циркового сектора з України, які, однак, відмовилися", - додав Джарола.

Він зауважив, що Нікулін нібито "живе в Парижі і ніколи не ставав на чийсь політичний бік". Він акцентує на тому, що росіянин ніяк не відреагував на виступ Анни, щоб не розпочинати конфліктів. На його думку, українка могла відмовитися від участі, а натомість "здійняла галас у місці, де політичні прапори не мають жодної цінності".

Теги:
Світ
Італія
скандал
Війна з Росією
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