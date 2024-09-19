Українська співачка Dakooka записала пісню з російським гуртом "Аигел", що написав саундтрек до "Слова пацана"
Співачка з Чернівців Dakooka випустила пісню "Без настроения" з російським гуртом "Аигел", вокалістка якого Айгель Гайсіна після вторгнення РФ в Україну усвідомила себе "частиною російської культури і народу"
Премʼєра відбулася на YouTube.
Українська співачка Катерина Єрьоменко, більш відома як Dakooka, записала дует з росіянкою Айгель Гайсіною, учасницею російського гурту "Аигел", що створив саундтрек до пропагандистського серіалу "Слово пацана". Спільна пісня отримала назву "Без настроения".
Хореографом кліпу на композицію став український танцівник Костянтин Коваль, який з 2022 року залишається у Великій Британії. У кліпі знявся український танцівник Дмитро Жук.
Солістка російського гурту "Аигел" Айгель Гайсіна заявляла, що вона проти війни, і навіть виїхала до Німеччини. Проте в інтервʼю DW зауважила, що, будучи татаркою за походженням, не відрікається від російського в собі. За її словами, саме з початком повномасштабної війни Росії в Україні вона усвідомила, хто вона - частина російської культури і російського народу.
Гурт "Аигел" став популярним в Росії після виходу серіалу "Слово пацана", де саундтреком стала їхня пісня "Пияла".
Співачка Dakooka після 2014 року їздила на гастролі в Росію. У соцмережах у виконавиці був анонс туру Росією на 2017 рік. Вона планувала відвідати Москву, Самару, Санкт-Петербург, Краснодар та інші міста.
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