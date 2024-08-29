Український співак Тамерлан, який нині в ЗСУ, показав фото з Курщини

Знімком поділився в сторіз в instagram Слава Дьомін.

Український ведучий Слава Дьомін показав скриншот з переписки з військовослужбовцем ЗСУ, музикантом гурту TamerlanAlena Тамерланом. Артист і воїн надіслав Дьоміну фото з Курської області - з місцевості, яку тримають під контролем ЗСУ.

Військовий сфотографувався біля вказівника з назвами трьох російських населених пунктів: Дьяконово, Рильськ та Суджа.

"Я так і знав, що ти ухилянт і виїхав за кордон", - написав Дьомін.

"Я по "Шляху" як волонтер", - відповів Тамерлан.

Фото: скриншот зі сторіз в instagram Слави Дьоміна

Відомо, що музикант долучився до територіальної оборони на початку повномасштабного вторгнення. Він був у гарячих точках під Києвом. Нині він продовжує службу як доброволець.

