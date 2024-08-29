Український співак Тамерлан, який нині в ЗСУ, показав фото з Курщини
Український музикант і військовослужбовець Тамерлан, учасник дуету TamerlanAlena (Тамерлан і Альона Омаргалієва) поділився знімком з Курської області РФ
Знімком поділився в сторіз в instagram Слава Дьомін.
Український ведучий Слава Дьомін показав скриншот з переписки з військовослужбовцем ЗСУ, музикантом гурту TamerlanAlena Тамерланом. Артист і воїн надіслав Дьоміну фото з Курської області - з місцевості, яку тримають під контролем ЗСУ.
Військовий сфотографувався біля вказівника з назвами трьох російських населених пунктів: Дьяконово, Рильськ та Суджа.
"Я так і знав, що ти ухилянт і виїхав за кордон", - написав Дьомін.
"Я по "Шляху" як волонтер", - відповів Тамерлан.
Фото: скриншот зі сторіз в instagram Слави Дьоміна
Відомо, що музикант долучився до територіальної оборони на початку повномасштабного вторгнення. Він був у гарячих точках під Києвом. Нині він продовжує службу як доброволець.
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