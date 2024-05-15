Українську команду на Євробаченні оштрафували за принт на футболках Free Azovstal Defenders, - alyona alyona
Організатори "Євробачення-2024" оштрафували українську команду за футболки з принтом Free Azovstal Defenders в ефірі шоу
Про це повідомила в Instagram одна з представниць України на "Євробаченні" співачка alyona alyona.
За її словами, з’явитися у футболках із написом "Free Azovstal Defenders" було дуже ризиковою та складною задачею.
"Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем. Але складнощі в нас почались ще на етапі створення роздрукування логотипу на футболці", - зазначила вона.
Співачка alyona alyona розповідає, що команда дзвонила у декілька поліграфій, частина з них не працювала, а інша частина відмовлялася робити принт. Проте, з однією поліграфією команда змогла домовитися після того, як "п’ять разів подзвонили їм та слізно попросили допомогти".
"Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними в грінрум. Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом", - розповіла співачка.
Вона висловила радість, що українській команді на "Євробаченні 2024" вдалося нагадати світу про наших військовополонених.
- У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Jerry Heil і alyona alyona, які представляли Україну, посіли третє місце.
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