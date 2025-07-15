Укрпошта продовжила конкурс на ескіз "Марки незламності", яку присвятять біженцям і ВПО

Про це Еспресо повідомили у команді благодійного фонду "Рокада".

У Всесвітній день біженців, 20 червня, благодійний фонд "Рокада" анонсував випуск "Марки незламності" у межах проєкту Укрпошти "Власна марка". Це буде символ стійкості та відродження, присвячений біженцям, внутрішньо переміщеним особам і всім, хто втратив рідний дім. Конкурс на найкращий ескіз марки стартував 30 червня, а нині продовжено термін подачі робіт — до 20 липня.

"Усі ці досвіди — не просто статистика. А біженці та внутрішньо переміщені особи — не лише статус. Це реальні історії про біль і відчай, пошук себе й відновлення, адаптацію до нового й віру в краще майбутнє. Тож ці люди власним прикладом доводять: незламність — не гучне слово, а реальність, у якій вони живуть", — зазначають у благодійному фонді "Рокада".

Взяти участь у конкурсі можуть художники, ілюстратори, дизайнери, які готові працювати з чутливою темою та відтворити її через художні образи. Ескіз необхідно представити як малюнок або графічний макет з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG/ PNG/ TIFF/ AI.

Організатори наголошують, що використані у творі фотоматеріали й тематичні зображення не мають порушувати авторських прав сторонніх осіб. Також конкурсна робота має відповідати заданій темі та не може порушувати морально-етичні норми, а максимальна кількість ескізів від одного учасника — не більше 5.

Надсилаючи на конкурс свою роботу, учасник погоджується, що у разі перемоги підпише з Укрпоштою авторський договір на передачу виключних майнових авторських прав на твір.

