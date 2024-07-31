Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" презентувало нові видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь"

Про це видавництво повідомило у Telegram.

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" з трепетною гордістю презентує нові видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" одразу в чотирьох обкладинках - у кольорах гуртожитків Гоґвортської школи чарів і чаклунства", - йдеться у повідомленні.

У видавництві зазначили, що кожне видання новинки матиме ілюстрації Леві Пінфорда. Також усі видання оформлені в чорну обкладинку з гербом одного з чотирьох гуртожитків Гоґвортсу – Ґрифіндор, Слизерин, Рейвенклов, Гафелпаф – та мають фарбований зріз відповідно до кольору гуртожитку.

"Поттеромани зможуть обрати видання зі своїм улюбленим гуртожитком (або зібрати усі чотири для колекції!). Ці вишукані, з «дорослим» шармом видання обов’язково додадуть яскравості вашим книжковим полицям", - додають видавці.

Наразі вже можна передзамовити ґрифіндорське видання "Філософського каменя", воно надійде до 15 серпня.

Інші три очікують у друкарні на початку вересня.

Також вранці 31 липня видавництво привітало з Днем народження авторку романів серії про Гаррі Поттера Джоан Роулінґ.