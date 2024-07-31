Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" презентувало нові видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь"
Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" 31 липня презентувало нові видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь": це чотири книги, кожна з яких символізує один із гуртожитків Гоґвортсу
Про це видавництво повідомило у Telegram.
"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" з трепетною гордістю презентує нові видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" одразу в чотирьох обкладинках - у кольорах гуртожитків Гоґвортської школи чарів і чаклунства", - йдеться у повідомленні.
У видавництві зазначили, що кожне видання новинки матиме ілюстрації Леві Пінфорда. Також усі видання оформлені в чорну обкладинку з гербом одного з чотирьох гуртожитків Гоґвортсу – Ґрифіндор, Слизерин, Рейвенклов, Гафелпаф – та мають фарбований зріз відповідно до кольору гуртожитку.
"Поттеромани зможуть обрати видання зі своїм улюбленим гуртожитком (або зібрати усі чотири для колекції!). Ці вишукані, з «дорослим» шармом видання обов’язково додадуть яскравості вашим книжковим полицям", - додають видавці.
Наразі вже можна передзамовити ґрифіндорське видання "Філософського каменя", воно надійде до 15 серпня.
Інші три очікують у друкарні на початку вересня.
Також вранці 31 липня видавництво привітало з Днем народження авторку романів серії про Гаррі Поттера Джоан Роулінґ.
- 11 жовтня 2022 року видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" випустило перевидання роману "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" з обкладинкою в кольорах українського прапора.
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