В Україні вийде перевидання роману "Гаррі Поттер" в кольорах державного прапору
Видавництво А-ба-ба-га-ла-ма-га 11 жовтня випустить перевидання роману "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" з обкладинкою в кольорах українського прапора
Про це повідомляє у своєму Twitter головний редактор видавництва Іван Малкович.
"П’ятий ілюстрований Гаррі Поттер буде в найправильніших кольорах. Світова прем’єра – 11 жовтня! Вже ось-ось…", - пише Малкович.
- 3D-копії керамічного півника, який разом з кухонною шафкою залишився неушкодженим у розбомбленій Росією багатоповерхівці в Бородянці, будуть подаровані провідним музеям світу.
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