В Україні вийде перевидання роману "Гаррі Поттер" в кольорах державного прапору

Про це повідомляє у своєму Twitter головний редактор видавництва Іван Малкович.

"П’ятий ілюстрований Гаррі Поттер буде в найправильніших кольорах. Світова прем’єра – 11 жовтня! Вже ось-ось…", - пише Малкович.

3D-копії керамічного півника, який разом з кухонною шафкою залишився неушкодженим у розбомбленій Росією багатоповерхівці в Бородянці, будуть подаровані провідним музеям світу.

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