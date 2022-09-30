Найвідоміші музеї світу отримають 3D-копії півня, що вцілів після російських обстрілів у Бородянці
3D-копії керамічного півника, який разом з кухонною шафкою залишився неушкодженим у розбомбленій Росією багатоповерхівці в Бородянці, будуть подаровані провідним музеям світу
Про це повідомляє Укрінформ.
Копії "бородянського півня" із розписом у стилі робіт видатних митців будуть подаровані провідним музеям світу, зокрема Centre Pompidou, Prado, MoMA, Whitney, Guggenheim, New Museum of Contemporary Art. Такий крок буде зроблений для зміцнення культурних звʼязків між націями.
Нову колекцію творів цифрового мистецтва Incredible Rooster від найбільшого благодійного NFT-проєкту України META HISTORY museum було представлено на онлайн-івенті.
Міністр Ткаченко, що також був на заході, вважає, що "неймовірний півень" - ще один спосіб показати, як різні культури здатні взаємно збагачувати одна одну. Музеям передадуть цифрову копію знаменитого керамічного виробу, що став символом української стійкості та витримки.
Для кожного з 14 музеїв створено унікальний NFT. Розпис 3D-моделі повторює картини таких відомих художників, як Жан-Мішель Баскія, Ієронім Босх, Джексон Поллок, Герхард Ріхтер, Такаші Муракамі, Ів Кляйн, Андреас Гурскі. Кожен півень буде подарований музею, де зберігається оригінал картини.
NFT, що складають колекцію Incredible Rooster, з'являться на сайтах музеїв, щоб привернути увагу поціновувачів мистецтва до культурного символу української боротьби.
- Керамічний півник, який чудом уцілів у розбомбленому росіянами будинку в Бородянці, став символом незламності українського духу. Куманець на шафці у вигляді півника є виробом Васильківського заводу майоліки.
- Фото кореспондентки "Суспільного" Єлизавети Серватинської, на якому серед зруйнованої багатоповерхівки залишилась тільки кухонна шафка з посудом, облетіло весь світ.
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