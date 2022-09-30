Про це повідомляє Укрінформ.

Копії "бородянського півня" із розписом у стилі робіт видатних митців будуть подаровані провідним музеям світу, зокрема Centre Pompidou, Prado, MoMA, Whitney, Guggenheim, New Museum of Contemporary Art. Такий крок буде зроблений для зміцнення культурних звʼязків між націями.

Нову колекцію творів цифрового мистецтва Incredible Rooster від найбільшого благодійного NFT-проєкту України META HISTORY museum було представлено на онлайн-івенті.

Міністр Ткаченко, що також був на заході, вважає, що "неймовірний півень" - ще один спосіб показати, як різні культури здатні взаємно збагачувати одна одну. Музеям передадуть цифрову копію знаменитого керамічного виробу, що став символом української стійкості та витримки.

Для кожного з 14 музеїв створено унікальний NFT. Розпис 3D-моделі повторює картини таких відомих художників, як Жан-Мішель Баскія, Ієронім Босх, Джексон Поллок, Герхард Ріхтер, Такаші Муракамі, Ів Кляйн, Андреас Гурскі. Кожен півень буде подарований музею, де зберігається оригінал картини.

NFT, що складають колекцію Incredible Rooster, з'являться на сайтах музеїв, щоб привернути увагу поціновувачів мистецтва до культурного символу української боротьби.