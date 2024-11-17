"Відчуття провини, що ми нічого не знаємо": драматургиня Ворожбит про причини театрального буму серед українців

Свою думку вона висловила в етері Еспресо.

"Є дуже різні причини, напевно, одна дуже проста і побутова - люди опинилися в замкненому колі, вони мають менше доступу до якихось розваг за кордоном, ще десь, і вони шукають тут місце таке. Це така дуже проста річ, проста відповідь. В той же час несвідомо люди шукають якихось відповідей на питання, їм потрібен якийсь діалог, соціалізація. Їм хочеться прийти в якесь місце, де буде багато людей після нічних обстрілів, з якими вони переживають спільний досвід, і вони зможуть зі сцени побачити щось, що їм відгукується. Якщо це відгукується, на жаль, це не завжди так", - вважає драматургиня.

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Також Наталка Ворожбит вважає, що важливу роль зіграли бажання підтримувати своє та відчуття провини за можливу недостатню обізнаність в українській культурі.

"І в той же час є потреба в якомусь такому… Плекати щось своє, це підсвідоме таке, але підтримувати українську культуру, вивчати глибше. У нас всіх, напевно, є відчуття провини, що ми нічого не знаємо або що ми мало знаємо. І цей бум, який зараз здійснюється з певних причин, він допомагає людям глибше себе зрозуміти. І в той же час у нас дійсно з’явилися режисери молоді, яскраві імена, і в нас багато сучасної живої, якісної драматургії. На жаль, це не завжди співпадає, ці режисери з драматургами, але це точно тенденція останніх 5-10 років", - зазначила вона.