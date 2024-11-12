Під час війни театр - це зброя, - очільник театру ім. Марії Заньковецької Голенко

Про це він розповів на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Коли почалось повномасштабне вторгнення, в Одесі ми зробили одну з перших вистав війни. Я хвилювався і ставив собі питання: що таке театр зараз, для чого він існує? Звісно, це емоційне перезавантаження глядача і духовні ліки. Прем'єра відбулася під сценою, бо неможливо було показувати нічого в театрі. Коли я побачив, як глядачі зібралися під сценою і як вони співчувають, я вперше побачив, як виглядає катарсис у театрі", - згадав Голенко.

За словами генерального директора - художнього керівника Національного театру імені Марії Заньковецької, під час війни театр не має права припиняти роботу, театр повинен працювати. Тому що театр - це зброя.

"Через вистави ми намагаємося розмовляти з європейським глядачем, які можуть розказати Європі про те, що відбувається в Україні. Одна з останніх прем'єр театру Заньковецької - це "Птах на горищі" Олега Михайлова. Це історія про те, як росіяни крадуть наших дітей. Це дуже важливий контент, можливо він далі поїде за кордон. Ось для чого зараз існує театр", - наголосив Голенко.

12 листопада у Києві відбулося урочисте відкриття Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2024”. Захід зібрав українських та закордонних інтелектуалів, науковців, громадських та політичних діячів, волонтерів, митців, освітян. У фокусі Форум Via Carpatia 2024 – теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії

В панелі культура "Укриття для культури. Карпати як джерело сили спротиву" також взяли участь кінорежисер Олесь Санін, голова Відділу у Перемишлі Об'єднання українців у Польщі Ігор Горків, режисер, актор, художній керівник Івано-Франківського Драмтеатру, лауреат Шевченківської премії Ростислав Держипільський та літературознавець, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз



