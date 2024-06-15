Відомого у Швеції автора детективів ув'язнять на півтора року. Причина
У Стокгольмі 14 червня засудили відомого автора трилерів у Швеції Хокана Нессера та його дружину. Подружжя отримало 18 місяців за ухилення від сплати податків
Про це пише The Local.
Зазначається, що суд визнав подружжя винним у тому, що вони у період з 2013 по 2015 рік не задекларували податковим органам переказ майже 13 мільйонів шведських крон від компаній на Мальті.
"Ми в шоці та відчуваємо себе так, ніби нас переїхав танк", - сказав Нессер. Він розповів, що найняв бухгалтера для управління своїми фінансовими справами.
Відомо, що письменника виправдали в першій інстанції навесні 2023 року. Тоді суд прийняв аргумент автора про те, що перекази відбулися через незнання податкових правил.
Хокан Нессер - сучасний шведський письменник, автор численних детективних романів. Він написав 48 книг, які були продані накладом близько 20 мільйонів примірників по всьому світу.
Перша його книга була опублікована в 1988 році. Деякі з його творів також були екранізовані та перекладені більш ніж 20 мовами.
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