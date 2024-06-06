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Письменник Євген Лір пише англійською книгу про підрив росіянами Каховської ГЕС

6 червня, 2024 четвер
17:45
Культура Каховська ГЕС

Український перекладач і письменник Євген Лір працює над англомовною книжкою про трагедію на Каховській ГЕС, що сталася внаслідок підриву греблі російською злочинною армією

Зміст

Про це повідомив автор проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко.

Український письменник та перекладач Євген Лір працює над новою книгою, присвяченою трагічним подіям на Каховській ГЕС, що сталися 6 червня 2023 року внаслідок злочинних дій російської армії. Книжку опублікує видавництво Ukraїner.

"Анонсуємо вам нову книгу. Її пише Євген Лір про підрив росіянами Каховської ГЕС та наслідки цієї страшної події. Пише англійською, книга вийде також українською. Можливо, це буде перша книга про ті події", - поділився Логвиненко.

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Книжка отримала назву The Flood ("Повінь"). Коли саме вийде книжка, наразі невідомо.

Фото: facebook Богдана Логвиненка

 

Євген Лір як перекладач співпрацює з "Видавництво Жупанського". Як письменник є автором оповідань, збірок короткої прози, а також роману "Степовий бог" 2019 року.

Майже о третій годині ночі 6 червня 2023 року російські військові здійснили підрив конструкцій Каховської ГЕС, розташованої у Херсонській області. Лідери багатьох країн засудили знищення Каховської ГЕС, назвавши це ще одним воєнним злочином РФ. Підрив Каховської ГЕС призвів до численних людських жертв, серйозних екологічних наслідків та вплинув на безпеку Запорізької атомної електростанції.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.

Підрив греблі Каховської ГЕС завдав Україні збитків на майже 14 млрд доларів.

Теги:
Суспільство
геноцид
екологія
Нова Каховка
геноцид українців
Каховська ГЕС
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