В ООН оцінили збитки Україні від підриву греблі Каховської ГЕС у $14 млрд

Про це йдеться у звіті, представленому урядом України та Організацією Об'єднаних Націй.

"Початкова оцінка загальних потреб у відновленні та відбудові становить 5,04 мільярда доларів США, і очікується, що ця цифра зростатиме в міру проведення більш детальних оцінок", - йдеться у звіті.

"У короткостроковій перспективі на заходи з відновлення у 2023/2024 роках необхідно 1,82 мільярда доларів США", - додали в ООН.

Вказується, що руйнування греблі Каховської ГЕС завдало величезної шкоди, затопивши 620 кв. км території в чотирьох областях – Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій, що безпосередньо вплинуло на 100 тис. мешканців. Було завдано значної шкоди житлу, інфраструктурі, навколишньому середовищу та культурним об'єктам, таким як історичні будівлі, музеї та культові споруди.

Крім того, було знеструмлено низку споживачів, ускладнено доступ до питної води, зрошення сільськогосподарських угідь та роботу річкового транспорту на півдні України.

Згідно з повідомленням, "пряма шкода, завдана інфраструктурі та активам, склала 2,79 мільярда доларів США, а розмір збитків перевищує 11 мільярдів доларів США, причому тривалий вплив на довкілля є найбільшою проблемою".

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.