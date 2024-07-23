Відвідувачі концерту Кріса Брауна подали позов проти артиста на $50 млн через імовірне побиття

Про це пише Variety.

У Техасі, США, четверо відвідувачів концерту американського співака Кріса Брауна - Ларрі Паркер, Джозеф Льюїс, Чарльз Буш і Да Маркус Павелл - подали позов проти зірки через імовірне побиття. Зазначається, що інцидент імовірно стався 19 липня після шоу Брауна в рамках туру Live Nation.

Згідно зі скаргою, Браун і його команда жорстоко побили позивачів після виступу співака пізно ввечері на Dickies Arena в Техасі. Чотирьох чоловіків запросили за лаштунки після шоу, щоб вони могли зустрітися з Брауном, який з’явився на 30 хвилин пізніше, ніж очікувалося.

Перед тим, як піти, Буш підійшов до Брауна, щоб привітати його з концертом, що спонукало члена команди співака нагадати Брауну, що у них раніше були проблеми. Браун нібито сказав: "О так, були. Що трапилося? Я нічого не забуваю". У позові зазначено, що Браун і 7-10 членів його оточення напали на Буша і вдарили його кулаком у груди. Один з членів команди співака на імʼя Худ Бос підняв стілець і кинув його в голову Буша.

Далі в позові стверджується, що Браун і його команда звернули увагу на Паркера, який намагався втекти сходами, що вели до замкнених дверей. За вказівкою Брауна Паркера нібито били кулаками в обличчя та груди, а також ногами в голову протягом понад 10 хвилин. У позові також зазначено, що Павелл отримав удар кулаком у плече, а Льюїс – у плече та груди. Усі позивачі отримали тілесні ушкодження та наразі перебувають на лікуванні.

"Ніхто не повинен терпіти те, що пережили ці клієнти. Ми вимагатимемо відшкодування максимальної суми збитків, дозволеної законом за цю кричущу поведінку", - прокоментував адвокат позивачів Тоні Базбі.

У 2009 році Кріс Браун визнав себе винним у нападі на свою тодішню дівчину Ріанну, а через три роки побився з Дрейком у клубі Нью-Йорка. Його колишній менеджер подав на нього до суду за напад і побиття в 2016 році, а через рік його колишня дівчина Карруч Тран отримала п'ятирічний обмежувальний ордер проти нього через погрози.

