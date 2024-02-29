"Виглядає недоречно": стилістка прокоментувала образи Alyona Alyona і Jerry Heil на Нацвідборі Євробачення-2024
Лекторка Академії стилю та дизайну Андре Тана Крістіна Алексейчук зазначила, що верхній одяг на Alyona Alyona під час виступу у фіналі виглядав недоречно
Про це вона сказала у коментарі OBOZ.UA.
Українські артистки Alyona Alyona і Jerry Heil, які перемогли у фіналі національного відбору на Євробачення-2024 і тепер представлятимуть Україну на пісенному конкурсі у Швеції, виступали в образах total-black. Стилістка Крістіна Алексейчук поділилась, що вугільний відтінок символізує глибину думки та підкреслює важливість того, про що співають виконавиці.
"Цікаво, що образи дівчат різні за стилем і розкривають індивідуальність кожної. Alyona Alyona була одягнена в розслаблені речі, що характеризували її як реп-виконавицю, а Jerry Heil – в штанний костюм, жакет якого був доволі структурним і створював акцент на плечах і талії. Комплект виглядав досить серйозно та стримано. Проте легкості до образу додавала прозора шифонова спідниця, одягнена поверх штанів", – підкреслила Алексейчук.
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Вона зауважила, що артистки мали і національні мотиви — в аксесуарах. Алексейчук висловила сподівання, що і в фінальних луках співачок будуть використані елементи українського вбрання.
"Єдине питання, що в мене виникає до образів, стосується плаща Аlyona Аlyona. Він додає зайвих обʼємів, і як елемент верхнього одягу під час важливого виступу, на мій погляд, виглядає недоречним. Знаю, що колеги пояснюють його в образі як бажання захиститися та закритися від подій. Можу додати трактування про розслабленість, але думаю насправді це відображає вподобання самої виконавиці й вільність думки", – додала стилістка.
68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.
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