Вініл російського гурту "Король и Шут" вийшов під маркою українського лейбла Moon Records, у компанії прокоментували

Про це пише "СЛУХ".

На платформі продажу музики Discogs з’явилася вінілова платівка Live 2000 російського гурту "Король и Шут", що є записом концерту 2000 року в Києві. Вініл вийшов у березні 2024 року, а його видавцем зазначений український лейбл Moon Records.

Як можна побачити на сайті Discogs, вініл містить на звороті упаковки логотип Moon Records, виконавчим продюсером вказаний Андрій Пасічник, а країною-видавцем - Німеччина.

Андрій Пасічник, засновник лейблу Moon Records, також є засновником "Луна Рекордс" — компанії, що зареєстрована в Росії у 2014 році. Також на YouTube є канал, створений у грудні 2023 року, країна реєстрації — Росія.

У коментарі виданню Андрій Пасічник заявив, що не побачив на сайті Discogs можливості придбати вініл, у продажу, за його словами, немає жодного екземпляра.

"Moon Records не є видавцем і дистриб’ютором даного релізу. Ми є правовласником запису і відео цього концерту, який був організований мною у Києві в 2000 році. До нас звернулася європейська компанія Brocken Finger, запросили права для видання релізу на вінілі та CD. Ми надали права", - пояснив Пасічник.

Він уточнив, що на дизайні обкладинки є логотипи Moon Records, копірайти та інша правова інформація, оскільки виняткові права належать його компанії.

"Саме у зв’язку з цим ви не змогли знайти інформацію на нашому офіційному сайті", - додав він.

Щодо компаній "Луна Рекордс" та Moon Records він запевнив, що між ними нема жодного звʼязку.

"З моменту повномасштабного вторгнення Moon Records не співпрацює з жодною російською компанією. У 2014 році особисто я виступив співзасновником російської компанії, і з 2022 року активно намагаюся вийти зі складу співзасновників. Поки мені не вдається у зв’язку з новим законом РФ — для виходу зі складу засновників ТОВ громадянину держави, яка вчиняє ворожі дії, яким я є, необхідно отримати дозвіл спеціальної урядової комісії, який мені не надають. Ніякої діяльності там я не веду", - запевнив Пасічник.



