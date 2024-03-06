Віталій Козловський оголосив, що після мобілізації одружився
Український музикант та військовослужбовець ЗСУ Віталій Козловський оголосив, що нещодавно офіційно одружився, імʼя дружини він не оголошує
Про це він повідомив в Instagram.
Український співак Віталій Козловський, який зараз служить у ЗСУ, перевівшися з Нацгвардії, святкує 39-річчя. Минулого літа він мобілізувався у військо і, підбиваючи підсумки персонального року, зізнався, що цей рік перевернув його життя.
"Коли опиняєшся за крок від смерті, цінності змінюються полярно – хочеться спішити жити, спішити любити, насолоджуючись кожною миттю, проведеною з найріднішими і найважливіше не відкладати на потім.
Скажу всесвіту лише одне: Дякую", - написав він.
Козловський поділився знімком, на якому жіноча рука лежить в його руці. На безіменних пальцях у них обручки. Імʼя своєї обраниці музикант і військовий залишив у секреті.
Цим фото він підтвердив сказані раніше в інтервʼю слова про те, що кілька місяців тому одружився.
Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.
У жовтні стало відомо, що Козловський пішов з Нацгвардії і перейшов на службу до ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.19 Купівля 38.19Продаж 38.71
- EUR Купівля 41.36Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе