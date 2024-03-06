Віталій Козловський оголосив, що після мобілізації одружився

Про це він повідомив в Instagram.

Український співак Віталій Козловський, який зараз служить у ЗСУ, перевівшися з Нацгвардії, святкує 39-річчя. Минулого літа він мобілізувався у військо і, підбиваючи підсумки персонального року, зізнався, що цей рік перевернув його життя.

"Коли опиняєшся за крок від смерті, цінності змінюються полярно – хочеться спішити жити, спішити любити, насолоджуючись кожною миттю, проведеною з найріднішими і найважливіше не відкладати на потім.

Скажу всесвіту лише одне: Дякую", - написав він.

Козловський поділився знімком, на якому жіноча рука лежить в його руці. На безіменних пальцях у них обручки. Імʼя своєї обраниці музикант і військовий залишив у секреті.

Цим фото він підтвердив сказані раніше в інтервʼю слова про те, що кілька місяців тому одружився.

Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.

У жовтні стало відомо, що Козловський пішов з Нацгвардії і перейшов на службу до ЗСУ.