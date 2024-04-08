Вивчатиме державне управління: шоумен Олександр Педан планує вступити у виш

Про це він сказав проєкту "Ближче до зірок".

Український ведучий програми "Я люблю Україну" Олександр Педан, який у рамках свого проєкту "УніверCHECK" відвідав чимало вищих навчальних закладів України, повідомив, що у 42 роки готується знову стати студентом.

Педан має вищу освіту. Він закінчив Хмельницький національний університет, здобувши професію економіста-менеджера невиробничої сфери. Ведучий уточнив, що ця освіта не принесла йому користі.

Нині він планує вивчати галузь державного управління.

"Це буде щось про те, як я ще можу монетизувати свою популярність з користю для держави: [щось про] державні органи управління, громадські організації", - розповів Педан.

Він уточнив, що навчатиметься разом з дружиною.

"Дружина мені каже: "Ти що, крадеш мою мрію, це ти будеш вчитися в тому виші?". Хочемо вступати в один і той самий університет. І це так круто", - зауважив ведучий.

Його дружина близько 10 років працювала викладачем англійської мови. Нещодавно вона вивчилася на сексолога і відкрила власну школу, де викладає дітям сексуальну освіту. У виші разом з чоловіком навчатиметься на психоаналітика.

"Вона вивчилася на сексолога й зараз вчиться на психоаналітика, щоб нести в маси важливість статевого виховання дітей. Вона відкрила школу статевого виховання, де навчає діток. Я дуже щасливий і пишаюся моєю дружиною", - додав Педан.

