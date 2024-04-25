Вийшов перший спільний кліп Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna "Барабан"

Премʼєра відбулася на YouTube.

Популярний український співак Артем Пивоваров та інкогніто-співачка Klavdia Petrivna презентували спільну роботу. Пісня "Барабан" вийшла в рамках авторського культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" Пивоварова, який прагне популяризувати українську літературу та її яскравих представників.

"Я невпинно продовжую підтримувати молоді таланти і пишаюся тим, що наша країна на сьогодні переживає музичний розквіт. Радий бути причетним до цього!" - прокоментував премʼєру співак.

Основою дуетної пісні став вірш "Барабан печалі" українського поета-футуриста, представника Розстріляного відродження Ґео Шкурупія. Уперше ця пісня прозвучала наживо під час великих сольних концертів Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві 19, 20 та 22 квітня. Це була також і перша поява Klavdia Petrivna перед публікою, що стало справжньою несподіванкою для глядачів шоу Пивоварова. Концертна версія дуетної роботи захопила соцмережі та потрапила в тренди за декілька днів до офіційного релізу.

Читайте також: Байрактарщина vs інтелектуальна естетика: чому Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко - (не) одна і та сама людина

"Хочу подякувати Артему за пропозицію записати пісню разом, за відчайдушну роботу на студії та за можливість показати цю пісню глядачам у Палаці Спорту. Завдяки йому я пройнялася надзвичайною атмосферою великих концертів, неймовірних масштабів. Це був максимально крутий досвід, який наповнив мене шаленою енергією і потужно надихнув", - поділилась Klavdia Petrivna.

У кліпі "Барабан" Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna з'являються в двох різних образах, один з яких можна було побачити на концертах у Палаці Спорту. У відео показано дві історії, що контрастують між собою.



