Вийшов перший спільний кліп Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna "Барабан"
Українські музиканти Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna випустили спільну пісню на вірш "Барабан печалі" українського поета, представника Розстріляного відродження Ґео Шкурупія
Премʼєра відбулася на YouTube.
Популярний український співак Артем Пивоваров та інкогніто-співачка Klavdia Petrivna презентували спільну роботу. Пісня "Барабан" вийшла в рамках авторського культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" Пивоварова, який прагне популяризувати українську літературу та її яскравих представників.
"Я невпинно продовжую підтримувати молоді таланти і пишаюся тим, що наша країна на сьогодні переживає музичний розквіт. Радий бути причетним до цього!" - прокоментував премʼєру співак.
Основою дуетної пісні став вірш "Барабан печалі" українського поета-футуриста, представника Розстріляного відродження Ґео Шкурупія. Уперше ця пісня прозвучала наживо під час великих сольних концертів Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві 19, 20 та 22 квітня. Це була також і перша поява Klavdia Petrivna перед публікою, що стало справжньою несподіванкою для глядачів шоу Пивоварова. Концертна версія дуетної роботи захопила соцмережі та потрапила в тренди за декілька днів до офіційного релізу.
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"Хочу подякувати Артему за пропозицію записати пісню разом, за відчайдушну роботу на студії та за можливість показати цю пісню глядачам у Палаці Спорту. Завдяки йому я пройнялася надзвичайною атмосферою великих концертів, неймовірних масштабів. Це був максимально крутий досвід, який наповнив мене шаленою енергією і потужно надихнув", - поділилась Klavdia Petrivna.
У кліпі "Барабан" Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna з'являються в двох різних образах, один з яких можна було побачити на концертах у Палаці Спорту. У відео показано дві історії, що контрастують між собою.
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