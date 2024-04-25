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Вийшов трейлер українського фільму "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової

25 квітня, 2024 четвер
15:26
Культура кадр з фільму "Ти мене любиш?"

В український прокат 30 травня вийде фільм режисерки Тоні Ноябрьової "Ти мене любиш?". Трейлер стрічки з'явився у четвер, 25 квітня

Трейлер стрічки вийшов на YouTube.

Вказано, що фільм розповідатиме про історію дорослішання на тлі краху родини та цілої епохи.

"17-річна Кіра - справжня мрійниця, вона поспішає жити це життя і якнайшвидше прагне подорослішати: крадькома бере мамині чоботи та яскраву помаду, приймає перші серйозні рішення, потрапляє у вир кохання з головою, а ще… "набиває" перші шишки на власних помилках, вчиться бути відповідальною та стриманою. Але головне - Кіра шукає відповіді на одвічне питання "Ти мене любиш?". Але чи знаходить?", - йдеться у синопсисі. 

Режисеркою фільму стала українська сценаристка та режисерка Тоня Ноябрьова. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

  • Вийшов трейлер художнього фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" про письменників Розстріляного відродження. Він вийде в прокат 9 травня. 
Теги:
Суспільство
Кіно
Україна
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