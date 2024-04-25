Вийшов трейлер українського фільму "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової
В український прокат 30 травня вийде фільм режисерки Тоні Ноябрьової "Ти мене любиш?". Трейлер стрічки з'явився у четвер, 25 квітня
Трейлер стрічки вийшов на YouTube.
Вказано, що фільм розповідатиме про історію дорослішання на тлі краху родини та цілої епохи.
"17-річна Кіра - справжня мрійниця, вона поспішає жити це життя і якнайшвидше прагне подорослішати: крадькома бере мамині чоботи та яскраву помаду, приймає перші серйозні рішення, потрапляє у вир кохання з головою, а ще… "набиває" перші шишки на власних помилках, вчиться бути відповідальною та стриманою. Але головне - Кіра шукає відповіді на одвічне питання "Ти мене любиш?". Але чи знаходить?", - йдеться у синопсисі.
Режисеркою фільму стала українська сценаристка та режисерка Тоня Ноябрьова. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
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