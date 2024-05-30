"Я вернусь до своєї Вітчизни": у Музеї української діаспори відкрили нову експозицію

Про це інформує КМДА.

Вказано, що на виставці представили роботи з фондів Музею української діаспори (філії Музею історії міста Києва), Національного Художнього музею України та приватних колекцій. Їх розмістили у восьми музейних залах. Експозиція охоплює проміжок від історії перших діаспорян, які перетнули океан наприкінці XIX століття, до представників третьої хвилі еміграції, які опинилися за межами України під час Другої світової війни.

"Мистецький розділ експозиції представлений творами живопису та графіки учасників української групи Ecole de Paris, роботами династії Кричевських, українських австралійських мистців. Уперше в просторі Музею української діаспори експонується цілісна збірка живопису та графіки членів Об’єднання Мистців Українців в Америці, активних учасників українського художнього життя в США", - йдеться у повідомленні.

Також в експозиції представлені рідкісні експонати. Йдеться про особисті речі та документи гетьмана Павла та гетьманича Данила Скоропадських, останнього президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка, героя російсько-української неоголошеної війни Маркіяна Паславського. Крім того, на виставці можна побачити світлини, на яких зображено побут українських біженців в таборах переміщених осіб, роботу Світового конгресу українців та Пласту, діяльність Української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця.

"Музей української діаспори – єдиний в Україні музейний заклад, що збирає колекцію, досліджує та поширює знання про українців світу, розповідає про видатних українців світу. Ця виставка розповідає про кілька поколінь українців, які були змушені залишити Батьківщину в період бездержавності, утім зберегли українську ідентичність та наближали відновлення незалежності. Вони зокрема зберегли для нас правдиву історію та національну культуру", - зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Виставка триватиме до 31 грудня 2024 року. Музей розташований по вул. Князів Острозьких, 40-Б і працює з середи до неділі з 11:00 до 18:00.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА