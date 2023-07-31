В Україні з'явиться Віртуальний музей української діаспори
Новий проєкт сприяє створенню Віртуального музею української діаспори, який об’єднає оцифровані колекції різних інституцій світу
Про це інформує Музей української діаспори.
Український культурний фонд долучився до створення Віртуального музею української діаспори, підписавши договір з Міжнародним благодійним фондом світових українців "Діаспора".
Повідомляється, що буде створено платформу, на якій представлять оцифровані колекції Музею української діаспори та його партнерів з інших країн світу, а також історичні та культурні досягнення світового українства, організацій та видатних вихідців з нашої країни, наукові дослідження про етнічну спільноту.
Оцифровані експонати Музею та Осередку української культури та освіти у Канаді будуть представлені у віртуальному музеї на першому етапі. Серед них будуть архіви перших українців там: останнього президента Української Народної Республіки в екзилі Миколи Плав’юка та славетного диригента й композитора Олександра Кошиця, а також документи та мистецькі твори Кричевських, Булавицького, Морозової, українських художників з Австралії.
"Ми ставимо на меті створити й поступово наповнювати віртуальний ресурс, який об’єднає діаспорні колекції кількох музейних та архівних інституцій. Наразі ми активно співпрацюємо з "Осередком української культури та освіти" (Канада) та УВАН (США). Щиро запрошуємо до співпраці й інші українські та закордонні організації", - сказала шеф-редакторка проєкту, директорка Музею української діаспори Оксана Підсуха.
Проєкт представляють діаспорознавці.
- У 2021 році українець Володимир Мірко (Пилишенко) з американського міста Рочестера, син моряка флоту УНР і члена Центральної Ради Василя Пилишенка, за життя вирішив передати до міста Дніпра 15 тис. окремих томів та друкованих часописів еміграційної літератури.
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