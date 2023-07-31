Про це інформує Музей української діаспори.

Український культурний фонд долучився до створення Віртуального музею української діаспори, підписавши договір з Міжнародним благодійним фондом світових українців "Діаспора".

Повідомляється, що буде створено платформу, на якій представлять оцифровані колекції Музею української діаспори та його партнерів з інших країн світу, а також історичні та культурні досягнення світового українства, організацій та видатних вихідців з нашої країни, наукові дослідження про етнічну спільноту.

Оцифровані експонати Музею та Осередку української культури та освіти у Канаді будуть представлені у віртуальному музеї на першому етапі. Серед них будуть архіви перших українців там: останнього президента Української Народної Республіки в екзилі Миколи Плав’юка та славетного диригента й композитора Олександра Кошиця, а також документи та мистецькі твори Кричевських, Булавицького, Морозової, українських художників з Австралії.

"Ми ставимо на меті створити й поступово наповнювати віртуальний ресурс, який об’єднає діаспорні колекції кількох музейних та архівних інституцій. Наразі ми активно співпрацюємо з "Осередком української культури та освіти" (Канада) та УВАН (США). Щиро запрошуємо до співпраці й інші українські та закордонні організації", - сказала шеф-редакторка проєкту, директорка Музею української діаспори Оксана Підсуха.

Проєкт представляють діаспорознавці.