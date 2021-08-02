У Дніпрі створено унікальну бібліотеку української діаспори імені Джона Маккейна, куди з-за океану передали 15 тис. колекційних примірників
Українець Володимир "Мірко" Пилишенко з американського міста Рочестера, син моряка флоту УНР і члена Центральної Ради Василя Пилишенка, за життя вирішив передати до міста Дніпра 15 тис. окремих томів та друкованих часописів еміграційної літератури
5 тис. з них вже отримано й знаходяться у фонді Бібліотеки української діаспори імені Джона Маккейна, розповіла її кураторка Одарка Біла в програмі "Історична правда" з Вахтангом Кіпіані на Еспресо.TV.
Збиранню книг, виданих у США, Канаді, Бразилії та інших країнах Нового Світу, Володимир Пилишенко присвятив все своє свідоме життя. Під це ним було виділено п'ять кімнат власного помешкання, а також службове приміщення за місцем його працевлаштування у банку.
Поповнення колекції Пилишенка відбувалося з домашніх бібліотек спершу друзів книголюба, а потім зовсім незнайомих йому представників діаспори.
Зараз усі ці надбання доступні для студентів, аспірантів, викладачів, науковців та тих, хто цікавиться не лише видавничою справою і періодикою діаспоріан, а й самобутньою культурою заокенських українців ХІХ-ХХ ст. і їхніми зусиллями попри асиміляцію, радянську "залізну завісу" й величезну відстань до України зберігати власну самобутність, мову, віру та звичаї.
Тим більше, що українське друковане слово останнім часом в Сполучених Штатах, та й не лише там, фактично занепадає.
"Є книги, які ти читаєш, вони українською написані, але дещо дивна мова. Мова дивна чому? Тому що побудова речень - англомовна, а слова українські. Люди наскільки вже могли зберігали пам'ять про українську мову", - зазначила з цього приводу Одарка Біла.
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