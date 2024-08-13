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ЮНЕСКО та МКІП провели для представників Сил оборони курс із захисту культурних цінностей під час війни

Юлія Лаврук
13 серпня, 2024 вiвторок
08:22
Культура

ЮНЕСКО спільно з Міністерством культури та інформаційної політики провели у Києві триденний курс з питань захисту культурних цінностей під час збройного конфлікту

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Захід організували, аби розглянути питання запровадження механізму фіксації та розслідування злочинів проти об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей під час війни. 

Крім того, йшлося про поширення норм міжнародного гуманітарного права у цій сфері, вимог щодо їхнього дотримання та розповсюдження знань щодо положень Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року та двох Протоколів до неї.

Учасниками курсу стали представники структурних підрозділів цивільно-військового співробітництва ЗСУ усіх рівнів, персонал інших складових Сил безпеки та оборони, Мінкульту, а також експерти у сфері культурної спадщини та культурних цінностей.

Начальник Центрального управління ЦВС Генерального штабу ЗСУ полковник Олександр Кутков зауважив, що наразі одним з важливих напрямків співпраці є підготовка особового складу ЗСУ з питань захисту культурних цінностей, а також реалізація спільного бачення механізмів взаємодії із правоохоронними органами та представниками цивільного сектору, які активно працюють у цій сфері.

До проведення тренінгів також залучили офіцерів цивільно-військових відносин та цивільно-військового співробітництва з Великої Британії та Королівства Нідерландів, а також інших країн-партнерів, МКІП та офісу Генпрокурора.

  • ЮНЕСКО в Україні створило Офіс підтримки відновлення при Міністерстві культури. Офіс, зокрема, допомагатиме захищати культурну спадщину України.
Теги:
Суспільство
Україна
ЮНЕСКО
ЗСУ
Війна з Росією
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