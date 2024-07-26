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ЮНЕСКО створило Офіс підтримки відновлення в Україні: деталі 

Юлія Лаврук
26 липня, 2024 п'ятниця
13:10
Війна з Росією

ЮНЕСКО в Україні створило Офіс підтримки відновлення при Міністерстві культури. Офіс зокрема допомагатиме захищати культурну спадщину України

Зміст

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Основною метою проєкту є посилення роботи МКІП у відновленні зруйнованої внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну  об’єктів культурної спадщини та інфраструктури. 

"Серед завдань Офісу ми бачимо вироблення візії тих конкретних культурних процесів, які мають стати типовими для України після війни. Вони можуть бути глобальними, а можуть бути локальними", – сказав в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. 

Серед основних цілей Офісу є: підвищення спроможності МКІП захищати культурну спадщину України за допомогою експертних технічних консультацій, сприяння розробці політики відповідно до міжнародних стандартів та забезпечення співпраці зі стейкхолдерами для ефективних процесів відновлення та реконструкції.

Крім того, проєкт спрямований на просування цифрової трансформації в управлінні спадщиною за допомогою інноваційних інструментів та технологій. 

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Теги:
Культура
Україна
ЮНЕСКО
відбудова України
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