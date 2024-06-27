У Криму окупанти знищили Херсонес Таврійський, на його місці спорудили театр, - представниця Інституту археології НАН України

Про це на ІІІ Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи розповіла старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко, передає УП.Життя.

За її словами, російські забудовники на місці археологічних розкопок звели відкритий театр. Разом з тим, частину археологічних знахідок було вивезено до російських музеїв.

Кравченко розповіла, що російські окупанти руйнують автентичність пам'яток новобудами.

"Зараз відбуваються негативні процеси з єдиною пам’яткою світового значення, яку ми встигли номінувати і внести у перелік пам’яток в Криму - з Херсонесом Таврійським", - сказала вона.

Ще у 2015-2016 роках російські забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, які перебували на поверхні. Йдеться про башти, стіни й колони. А зголом вони спорудили на місці Херсонесу відкритий театр: він створює навантаження на пам'ятку близько тонни.

"Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило", - вказала Кравченко.

Науковиця розповіла, що окупати також вивезли частину знайдених археологічних знахідок, черед яких фрески, посуд, предмети побуту та ікони, до російських музеїв.