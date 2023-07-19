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Окупанти у Криму влаштували розкопки Херсонесу, щоб довести його "історичну приналежність" до Росії

19 липня, 2023 середа
14:02
Культура Херсонес

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни здійснюють розкопки на руїнах античного і візантійського міста-держави Херсонес Таврійський, включеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Таким чином вони хочуть довести належність пам'ятки до Росії

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові Крим тривають розкопки української пам’ятки національного значення на місці стародавнього грецького міста Херсонес. Розкопки здійснюють російські археологи та місцеві колаборанти під наглядом військових. Основне завдання, яке стоїть перед розкрадачами історичної пам’ятки – це довести приналежність міста до РФ", - йдеться у повідомленні. 

У ЦНС зауважили, що подібне відбувалося на півострові у часи Другої світової війни, коли там проводили розкопки нацисти, шукаючи тоді докази того, що Крим - суто німецька земля і там раніше панувала Готська держава. 

Сучасні окупанти ж прагнуть знайти докази того, що Херсонес насправді заселяли слов’яни й називалось місто Корсунь. Надалі російська пропаганда має на меті провести цю лінію до Київської Русі, спадкоємцем якої себе вважає путінський режим.

Як кажуть у Центрі нацспротиву, за задумом окупантів, це дасть російській пропаганді не лише "обґрунтувати своє право на півострів", а й нівелювати історію кримських татар як незначний етап в історії Криму. Для виконання завдання так звані російські історики можуть вдатись до містифікацій й свідомого знищення грецького спадку.

Зокрема, безліч артефактів вже вивозяться до РФ. Тобто триває планомірне пограбування та знищення пам’ятки. У ЦНС зауважили, що імена усіх злочинців, які беруть участь в спотворенні історії й працюють на пропаганду відомі й кожен буде відповідати за це перед судом.

  • 5 липня стало відомо, що окупаційна адміністрація Севастополя готує документи на вивезення понад 300 тис. експонатів з музею-заповідника “Херсонес Таврійський" для нібито реставрації. Тоді окупаційна адміністрація займалася підготовкою актів "передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею" для 300 тисяч експонатів із фондів. 
Крим
архітектура
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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