Самопроголошене Придністров'я погодилось отримувати газ через Молдовагаз
Лідер самопроголошеного Придністров’я Вадим Красносельський оголосив про готовність регіону отримувати газ від молдовської державної компанії "Молдовагаз"
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в його telegram-каналі.
Красносельський зазначив, що Tирасполь планує почати постачання газу через Молдовагаз. За його словами, компанія "Тираспольтрансгаз" уже звернулася до Кишинева з відповідним запитом 18 січня.
"Для того щоб якнайшвидше тепло доходило до домівок людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові приміщення і щоб уся соціальна інфраструктура також отримувала вигоду від тепла і електроенергії, я погодився з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента, щоб газ Придністров'ю постачала компанія "Молдовагаз"", – підкреслив Красносельський.
Він також запевнив, що Тираспольтрансгаз гарантує оплату за доставку газу.
Раніше представники Тирасполя намагалися укласти контракт на постачання газу з неназваною компанією, однак це, за словами Красносельського, викликало "суттєвий опір" з боку молдовських чиновників та Молдовагазу, які нібито заявили, що не можуть забезпечити постачання газу на Лівий берег Дністра.
Ситуація у Придністров'ї
Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.
2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.
Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.
Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.
6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.
10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.
15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.
17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.
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