Окупанти хочуть вивезти понад 300 тис. експонатів з музею-заповідника “Херсонес Таврійський” у Севастополі
Окупаційна адміністрація Севастополя готує документи на вивезення понад 300 тис. експонатів з музею-заповідника “Херсонес Таврійський" для нібито реставрації
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними українського підпілля, російські загарбники готуються до пограбування музею-заповідника “Херсонес Таврійський”. Наразі окупаційна адміністрація займається підготовкою актів "передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею" для 300 тис. експонатів із фондів.
"Кому планується передавати фонди поки невідомо, але відомо, що це за межами півострова. При цьому варто зазначити, що на кінець 2014-го в фондах всього зберігалося близько 500 тис. одиниць зберігання (основний і допоміжний фонд), з них 300 тис. – це весь основний фонд", - йдеться у повідомленні.
- 27 червня Херсонський художній музей ідентифікував, по зроблених у сімферопольському Центральному музеї Тавриди світлинах, 50 вкрадених росіянами експонатів.
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