Без опадів, але можливий туман: Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 21 січня
У вівторок, 21 січня, у низці регіонів України прогнозуються ранкові тумани, які збільшуватимуть вологість повітря. Опади не передбачаються
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Завтра 21 січня через домінування підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні. Хіба що ранкові тумани збільшуватимуть вологість повітря", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що температура повітря вночі коливатиметься від -4 °C до +2 °C, а протягом дня вівторка очікується +1...+4 °C, на заході та півдні України +3...+6 °C, в Криму до +9 °C.
Крім цього, у вівторок можливий південно-східний, помірний або невеликий вітер.
Що буде в Києві
У Києві 21 січня опади не передбачаються. Очікується південно-східний вітер, 3-8 метрів за секунду. Найближчої ночі температура опуститься до близько 0 °C, вдень +2...+4 °C.
"У найближчій синоптичній перспективі опадів мало, морозів не буде, а навпаки, навіть потепління на кілька градусів", - додала синоптикиня.
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