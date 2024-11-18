Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура ЮНЕСКО засудило російські атаки по культурній спадщині Одеси й направило місію експертів

ЮНЕСКО засудило російські атаки по культурній спадщині Одеси й направило місію експертів

Ксенія Золотова
18 листопада, 2024 понедiлок
19:17
Культура ЮНЕСКО

ЮНЕСКО направило місію експертів до Одеси для оцінки пошкоджень пам’яток культурної спадщини, які перебувають під захистом організації, внаслідок комбінованого масованого удару по Одесі 14 листопада

Зміст

Про це інформує пресслужба ЮНЕСКО.

"ЮНЕСКО засуджує ці удари, які порушують міжнародне право, і висловлює свою підтримку постраждалим, населенню та місцевій владі", - наголосили в організації.

Представниця ЮНЕСКО в Україні мала зустріч з представниками Одеського муніципалітету, а місія експертів Організації виїхала до Одеси в суботу, 16 листопада, щоб допомогти з оцінкою пошкоджень та підготовкою до убезпечення будівель.

"ЮНЕСКО вкотре закликає припинити всі атаки на культурні цінності, що перебувають під захистом широко ратифікованих міжнародних правових норм", - закликали в організації.

  • Нагадаємо, що під час комбінованого масованого удару по Одесі 14 листопада російська терористична армія пошкодила пам’ятки культурної спадщини, які перебувають під захистом ЮНЕСКО.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Одеса
російська армія
архітектура
ЮНЕСКО
Війна з Росією
безпілотник
ракетний удар
Світ про Україну
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
"Це пряма дорога до капітуляції перед Росією": Портников назвав чинник, який має значний вплив у війні
окупанти, армія РФ
Автор Ірена Моляр
15 листопада, 2024 п'ятниця
Росіяни пішли на ризиковану, але, на жаль, успішну стратегію, - екскомандир з "Айдару" Дикий
Автор Катерина Єсікова
17 листопада, 2024 неділя
ЗМІ написали, що Байден дозволив бити вглиб РФ ракетами ATACMS: Зеленський відреагував
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 листопада
19:30
електроенергія, графіки відключень
Укренерго оприлюднило графіки вимкнення електроенергії 19 листопада
19:28
Огляд
HIMARS з ATACMS
Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо
19:23
All We Imagine as Light
Кінофільм All We Imagine as Light: історія про двох медсестер з Мумбаї
19:22
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі оскаржить результати парламентських виборів
19:17
Жозеп Боррель
Євросоюз надав Україні мільйон обіцяних снарядів, - Боррель
19:03
Оновлено
санкції проти Ірану
ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку РФ
18:48
Відключення електроенергії
Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати надійне джерело живлення
18:34
море, хвилі
Між Фінляндією та Німеччиною обірвався підводний кабель у Балтійському морі
18:32
Анатолій Тимощук
Тимощук виграв у Спортивному арбітражі справу проти УАФ щодо позбавлення його усіх титулів
18:16
Рустем Умєров
РФ збільшує чисельність своєї армії, створює нові бригади для війни в Україні, - Умєров
18:09
Оновлено
Ракетний удар по багатоповерхівці у Сумах 17 листопада: загинули 12 людей, серед яких двоє дітей, понад 80 поранених
18:00
Оновлено
Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
Зеленський відвідав українських бійців у Покровську та Куп'янську
18:00
OPINION
Румунія: на порозі виборчого марафону
17:51
Оновлено
електроенергія, відключення
На Одещині та Дніпропетровщині після атаки РФ 17 листопада 220 тис. абонентів залишаються без світла
17:47
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що дозвіл бити ATACMS по цілях у РФ, "може зірвати мирні переговори"
17:46
Литва прапор
У Литві розпочали розслідування щодо маркетплейсу, який пропонує товари із символікою СРСР
17:38
Ексклюзив
ракети великої дальності ATACMS
"Кім Чен Ину потрібні війська, які повернуться з новим досвідом, а не в трунах": Defense Express про підтримку КНДР Росії після можливого дозволу США застосовувати ATACMS
17:30
Оновлено
РФ атакувала Одесу ракетою "Іскандер-М", відомо про 10 загиблих. У місті оголошено день жалоби
17:23
Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, - перехоплення ГУР
17:19
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 18 листопада
17:10
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони планує перетворити "Резерв+" на рекрутинговий центр, що замінить ТЦК
17:00
На фото: Ірина Горова
"Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення
16:54
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 87 боєзіткнень: ЗСУ відбили 10 атак на Курщині
16:45
Дональд Трамп
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
16:42
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК
16:41
The New York Times: Що таке ATACMS, американські ракети, якими Україна може вдарити вглиб Росії
16:39
Ексклюзив
школа
У 2030 році брак учителів, імовірно, становитиме 108 тисяч педагогів, - засновниця громадської спілки "Освіторія" Литвин
16:38
Білий дім
У Білому домі прокоментували інформацію NYT про дозвіл на удари ATACMS углиб території РФ
16:33
втрати росіян
"Новий максимум": британська розвідка прогнозує високі втрати РФ у 2025 році
16:24
Фільм режисера з РФ Гуца "Глухі закохані" про українську біженку і росіянина придбали для міжнародного прокату
16:15
Марк Рютте
"Бачимо небезпечне розширення війни": Рютте оголосив, що НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні
16:14
На Київщині впав будівельний кран: загинув працівник
16:00
OPINION
Удари вглиб Росії: логіка Байдена
15:55
РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: двоє загиблих, є поранені
15:52
Вимагали у військового $2,5 млн: СБУ затримала депутата місцевої ради Дніпропетровщини, який був лідером групи рекетирів
15:20
Рустем Умєров
В Україні запровадять посаду військового омбудсмена
15:19
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Анджей Дуда
Це може бути переломним моментом у війні: Дуда прокоментував дозвіл США на удари ATACMS
15:14
Ексклюзив
Ракетна атака на Одесу 18 листопада
Окупанти могли використати по Одесі балістичну ракету з касетною бойовою частиною, - "Інформаційний спротив"
15:11
Фільм про стосунки під час окупації Київщини "Медовий місяць" переміг на кінофестивалі у Франції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV