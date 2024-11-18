ЮНЕСКО засудило російські атаки по культурній спадщині Одеси й направило місію експертів
ЮНЕСКО направило місію експертів до Одеси для оцінки пошкоджень пам’яток культурної спадщини, які перебувають під захистом організації, внаслідок комбінованого масованого удару по Одесі 14 листопада
Про це інформує пресслужба ЮНЕСКО.
"ЮНЕСКО засуджує ці удари, які порушують міжнародне право, і висловлює свою підтримку постраждалим, населенню та місцевій владі", - наголосили в організації.
Представниця ЮНЕСКО в Україні мала зустріч з представниками Одеського муніципалітету, а місія експертів Організації виїхала до Одеси в суботу, 16 листопада, щоб допомогти з оцінкою пошкоджень та підготовкою до убезпечення будівель.
"ЮНЕСКО вкотре закликає припинити всі атаки на культурні цінності, що перебувають під захистом широко ратифікованих міжнародних правових норм", - закликали в організації.
- Нагадаємо, що під час комбінованого масованого удару по Одесі 14 листопада російська терористична армія пошкодила пам’ятки культурної спадщини, які перебувають під захистом ЮНЕСКО.
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