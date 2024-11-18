ЮНЕСКО засудило російські атаки по культурній спадщині Одеси й направило місію експертів

Про це інформує пресслужба ЮНЕСКО.

"ЮНЕСКО засуджує ці удари, які порушують міжнародне право, і висловлює свою підтримку постраждалим, населенню та місцевій владі", - наголосили в організації.

Представниця ЮНЕСКО в Україні мала зустріч з представниками Одеського муніципалітету, а місія експертів Організації виїхала до Одеси в суботу, 16 листопада, щоб допомогти з оцінкою пошкоджень та підготовкою до убезпечення будівель.

"ЮНЕСКО вкотре закликає припинити всі атаки на культурні цінності, що перебувають під захистом широко ратифікованих міжнародних правових норм", - закликали в організації.