З автомобіля Бейонсе викрали флешки з невиданими піснями, концертними відео та сетлісти

Про це повідомляє The Guardian.

Імовірне пограбування сталося менш ніж за 48 годин до того, як співачка Бейонсе відкрила резиденцію з чотирма концертами на міському стадіоні Mercedes-Benz в Атланті. Члени команди зірки — хореограф Бейонсе та одна з танцівниць туру Cowboy Carter — повідомили поліції, що злодії проникли в їхній автомобіль та вкрали чимало речей, зокрема флешки з невиданою музикою, відеоматеріали для її майбутніх концертів, а також минулі та майбутні сетлісти.

Речник поліції Атланти повідомив Channel 2, що проникнення сталося одразу після 20:00 в гаражі на Крог-стріт. Згідно з поліцейським звітом, хореограф Крістофер Грант та танцівниця Діандре Блу повідомили поліції, що вони припаркували орендований чорний Jeep Wagoneer у гаражі близько 20:09. Коли вони повернулися до автомобіля, то виявили, що вікно багажника пошкоджене, а дві валізи викрадено.

Грант повідомив поліцію, що валізи містять "особисту конфіденційну інформацію музикантки Бейонсе", включаючи жорсткі диски з матеріалами, пов’язаними з її майбутніми концертами в Атланті, музику з водяними знаками, невидану музику, а також минулі та майбутні сетлісти.

Грант і Блу також повідомили, що з автомобіля було викрадено одяг, дизайнерські сонцезахисні окуляри, ноутбуки та пару навушників. Поліція використала сервіс Apple find my, під'єднавши навушники до невідомого місця.

У звіті офіцера вказано, що він провів підозрілу зупинку в зазначеному районі через інформацію, яку йому передали. Після подальшого розслідування було виявлено, що автомобіль рухався одночасно з відстеженням AirPods. Поліція також допитала особу, ім'я якої відмовилися розкрити, доки офіційно не оголосять підозрюваного.

Бейонсе розпочала свій тур Cowboy Carter наприкінці квітня в Лос-Анджелесі, присвячений її однойменному альбому 2024 року, який отримав премію "Ґреммі" та мав розширити межі та впізнаваність кантрі-музики.

Шоу Cowboy Carter отримало схвальні відгуки критиків. У ньому постійно оновлюється сетліст та візуальні елементи. Бейонсе дала низку концертів у США і вирушить у Європу.

