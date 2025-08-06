З нагоди 100-річчя стадіону "Локомотив" у Києві, який торік знищила РФ, клуб оголосив про реконструкцію

Про це повідомили в пресслужбі клубу.

У день святкування 100-річчя стадіону було підбито проміжні підсумки співпраці з мерією Парижа та пані меркинею Анн Ідальго, яка неодноразово відвідувала Київ під час повномасштабного вторгнення.

Навесні 2024 року вона завітала на стадіон, поспілкувалася з дітьми, оглянула місце удару. Радниця голови Офісу президента, заступниця голови Київської міської державної адміністрації та українська спортсменка Олена Говорова повідомила, що в результаті цього партнерства всі команди академії отримали нову форму, клубну сувенірну продукцію, спортивний інвентар, а також сучасний автобус. Частину коштів спрямували на встановлення систем кондиціонування, медичне забезпечення для юних футболістів та проведення психологічних курсів для дітей, які постраждали від війни або належать до соціально незахищених категорій.

Повна реконструкція "Локомотиву" розпочнеться в жовтні, що підтвердили керівник футбольного клубу Олександр Єгоров та голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

фото: пресслужба ФК "Локомотив"

Зазначено, що концепцію нового простору розробили з урахуванням побажань спільноти: залізничників, спортсменів, батьків дітей, вболівальників, урбаністів і громадських діячів. Вже отримано всі необхідні дозволи, активно проводяться проєктувальні та вишукувальні роботи, а восени розпочнеться перший етап реалізації: оновлення футбольного поля, будівництво трибун, облаштування роздягалень, кафе, приміщень для арбітрів, урбаністичного парку та інших інфраструктурних елементів. Водночас триває добудова нової локації на Чоколовці.

Окрім того, в межах ювілею клубу відбулася благодійна гра за участі Loko Media Team і команди 4308 — бійців бригади НГУ "Азов". Зокрема, керівник ФК "Локомотив" з керівником ГО 4308 Платоном Осадчим оголосили про початок співпраці з підрозділом.

Довідка: Стадіон "Локомотив" — футбольний стадіон у Києві, домашня арена однойменного футбольного клубу. Розташований за адресою Стадіонний провулок, 10/2. Відкритий 2 серпня 1925 року на місці стадіону для ігор працівників залізничного вокзалу, сучасну назву отримав у жовтні 1935 року. Розрахований на 1631 глядача, місця для яких обладнано індивідуальними пластиковими сидіннями. Має штучне покриття газону та вежі штучного освітлення. За воротами основного поля розташовані додаткові футбольні майданчики менших розмірів.

У 2022 році Укрзалізниця капітально відремонтувала спорткомплекс. Внаслідок ворожого обстрілу столиці 23 січня 2024 року будівля зазнала серйозних пошкоджень.