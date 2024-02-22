За місяць в українському прокаті стрічка "Бідолашні створіння" з Еммою Стоун у головній ролі зібрала 6,7 млн грн

Про це у коментарі Суспільному розповів дистриб'ютор фільму в Україні - компанія "Кіноманія".

Стрічка з'явилася в прокаті 18 січня 2024 року. З того часу продали 35 тисяч квитків. Найбільше відвідувачів було у Києві, Львові та Одесі.

У компанії-дистриб'юторі зазначили, що популярність стрічки вражає, але вони не певні, що ще якийсь фільм зможе повторити такий успіх, оскільки в українському прокаті уже показували "оскарівські" стрічки мовою оригіналу, однак вони ледве збирали 100 тисяч гривень.

У "Кіноманії" вважають, що успіх "Бідолашних створінь", скоріш за все, не вплине на збільшення кількості стрічок мовою оригіналу в кінотеатрах, "але побачимо в майбутньому".