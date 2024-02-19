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Британський аналог "Оскара" нагородив переможців: 7 премій BAFTA в "Оппенгеймера" та жодної у "Барбі"

19 лютого, 2024 понедiлок
10:01
Кіно На фото: Емма Томас і Крістофер Нолан зі статуетками BAFTA

Біографічний фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер" став тріумфатором премії BAFTA, отримавши 7 нагород, зокрема і за найкращий фільм та найкращого режисера

Про це повідомляється на сайті премії.

18 лютого у Лондоні відбулася 77-ма церемонія вручення нагород Британською академією телебачення та кіномистецтва, більш відома як BAFTA. Найкращі національні та іноземні фільми 2023 року відзначили в Королівському фестивальному залі в лондонському Саутбенк-центрі.

Біографічна драма Крістофера Нолана "Оппенгеймер" отримала найбільше нагород - сім. Фільм переміг у номінації "Найкращий фільм", режисер Крістофер Нолан отримав статуетку як найкращий режисер, Кілліан Мерфі - за найкращу головну чоловічу роль, Роберта Дауні-молодшого відзначили як найкращого актора другого плану, також стрічка отримала статуетки за кінематограф, редагування та оригінальну партитуру.

"Бідолашні створіння" Йоргоса Лантімоса виграли п’ять премій BAFTA - статуетку за головну жіночу роль отримала Емма Стоун, фільм переміг у номінаціях "найкращий костюм", "найкращий макіяж і зачіска", "найкращий дизайн" і найкращі спеціальні візуальні ефекти".

Польська історична драма 2023 року "Зона інтересу", знята у копродукції з Великою Британією сценаристом і режисером Джонатаном Ґлейзером, отримала три премії BAFTA - у категоріях "Найкращий британський фільм", "Найкращий фільм іноземною мовою" та "Звук".

"Барбі" Ґрети Ґервіг, яка стала найкасовішою стрічкою світового прокату у 2023 році та йшла пліч-о-пліч з "Оппенгеймером", не отримала жодної нагороди, хоча була номінована на пʼять.

Повний перелік переможців BAFTA виглядає наступним чином:

Найкращий фільм — "Оппенгеймер"
Найкращий британський фільм — "Зона інтересу"
Найкращий документальний фільм — "20 днів у Маріуполі"
Найкраща акторка — Емма Стоун "Бідолашні створіння"
Найкращий актор — Кілліан Мерфі "Оппенгеймер"
Найкращий режисер — Крістофер Нолан "Оппенгеймер"
Найкраща акторка другого плану — Да'Він Джой Рендольф "Залишенці"
Найкращий актор другого плану — Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"
Найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера — Earth Mama
Найкращий оригінальний сценарій — "Анатомія падіння"
Найкращий адаптований сценарій — "Американське чтиво"
Найкращий фільм іноземною мовою — "Зона інтересу"
Найкращий анімаційний фільм — "Хлопчик і чапля" (Хаяо Міядзакі)
Найкраща музика до фільму — "Оппенгеймер"
Найкращий кастинг — "Залишенці"
Найкраща операторська робота — "Оппенгеймер"
Найкращий монтаж — "Оппенгеймер"
Найкраща робота художника постановника — "Бідолашні створіння"
Найкращий дизайн костюмів — "Бідолашні створіння"
Найкращий грим та зачіски — "Бідолашні створіння"
Найкращий звук — "Зона інтересу"
Найкращі візуальні ефекти — "Бідолашні створіння"
Найкраща британська коротка анімація — "День краба"
Найкращий британський короткий фільм — "Медуза та лобстер"
Найкраща нова зірка — Міа Маккенна-Брюс.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала премію BAFTA за найкращу документалку. Документальний фільм очевидця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" розповідає про жорстоку облогу українського портового міста російською злочинною армією з лютого по травень 2022 року, в результаті якої загинуло понад 20 тис. людей.

Теги:
Культура
Велика Британiя
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