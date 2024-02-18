Стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала премію BAFTA за найкращу документалку

Про це йдеться на сайті премії.

Українську стрічку Мстислава Чернова було номіновано у двох категоріях - "Найкращий неангломовний фільм" та "Найкраща документалістика". Проте фільм отримав нагороду за найкращу документалку року.

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінували на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Документалка також посіла 4-те місце у списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те - у США, складених виданням The Guardian. Видання IndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ-10 найкращих документалок року.

У листопаді українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Стрічка також отримала дві номінації на британську премію BAFTA - найкращий документальний фільм і фільм іноземною мовою.